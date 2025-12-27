Антирекордът, който изглеждаше невъзможен за подобряване, но тази година има кандидат

Във Висшата лига има един неписан закон който гласи, че за да се спасиш от изпадане, трябва да спечелиш поне 40 точки. Разбира се, както всеки закон, така и този, има изключения. За пример ще вземем отбора на Уест Хям от сезон 2002/03. Тогава „чуковете“ изпадат от Висшата лига с 42 точки в актива си и остават в историята като отборът с най-много точки, който изпада (откакто във Висшата лига се състезават 20 отбора). На другия полюс е тимът на Уест Бром от сезон 2004/05, който се спасява с 34 точки и се превръща в отбора с най-малко точки, който се е спасил.

Дарби Каунти печели само 11 точки през сезон 2007/08

Все интересни рекорди, но в историята на Висшата лига има един антирекорд, с който феновете на отбора, който го държи, изобщо не се гордеят. Става въпрос за тима на Дарби Каунти от сезон 2007/08. Тогава „овните“ изпадат от елитното ниво на английския футбол, като са спечелили едва 11 точки. Това е и най-малкият точков актив в историята на Висшата лига. В този сезон Дарби вкарва само 20 гола и допуска цели 89, което прави головата им разлика -69. Това също е антирекорд – за най-малка голова разлика в историята на първото ниво в Англия. Тук той е споделен, тъй като Шефийлд Юнайтед имаше същата голова разлика през сезон 2023/24. Тогава „остриетата“ вкараха 35 гола, но допуснаха 104.

През този сезон Уулвърхямптън има само 2 точки от 17 мача

Този антирекорд изглеждаше невъзможен за подобряване. До тази година. Пиша този материал малко преди Уулвърхямптън да изиграе 18-тия си мач във Висшата лига през сезон 2025/26. На този етап „вълците“ имат едва две точки и са с голова разлика от -28. Следващият им мач е срещу Ливърпул, който въпреки кризата си, сега е в подем и се очаква да вземе трите точки безпроблемно. Материалът ще бъде публикуван малко след края на мача и спокойно мога да предположа, че и след 18-тата си среща от Висшата лига, Уулвс ще е с 2 точки. Ако и вторият полусезон е толкова (без)резултатен, колкото първия за „вълците“, то те най-вероятно ще са новият антирекордьор за най-малко точки, спечелени за един сезон във Висшата лига.

