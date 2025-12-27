Арсенал се върна на върха във Висшата лига, Ливърпул не сгреши срещу аутсайдер (РЕЗУЛТАТИ)

Арсенал надви с 2:1 на Брайтън в двубой от 18-тия кръг на Висшата лига. "Артилеристите" материализираха началния си натиск в 14-ата минута, когато Мартин Йодегор се разписа с хубав шут от дистанция. До почивката възпитаниците на Микел Артета пропуснаха няколко изгодни положения. В началото на втората част Жоржиньо Рютер си вкара комичен автогол, засичайки с глава в собствената си врата. "Чайките" намалиха изоставането с в 64-тата минтуа чрез Диего Гомес.

В оставащото време до края на мача Давид Рая направи блестящо спасяване, за да избие изстрел на Минте. Мартинели пък направи голям пропуск за "топчиите". Така Арсенал се върна на върха с 42 точки - 2 пред Манчестър Сити, който по-рано през деня надви Нотингам Форест. "Чайките" заемат 12-ата позиция с 24 пункта.

Междувременно Ливърпул постигна важна победа с 2:1 над Уулвърхамптън на "Анфийлд". Райън Гравенберх откри резултата в 41-вата минута, а 90 секунди по-късно Флориан Виртц удвои преднината на тима си. Сантиаго Буено намали в 51-вата, но "вълците" нямаха сили за повече. Така тимът на Арне Слот събра 32 точки на четвъртото място. Уулвс е на дъното - само с 2 пункта.