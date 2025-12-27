Година и ден по-късно: Русия си изми ръцете за сваления от нея азербайджански пътнически самолет

Руският следствен комитет прекрати разследването за катастрофата на самолет AZAL, който беше ударен от руска система за противовъздушна отбрана "Панцир" в района на Грозни, а впоследствие се разби в района на Актау, Казахстан. Новината обаче съобщи азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов. Според него, ръководителят на Следствения комитет Александър Бастрикин е изпратил писмо до властите на страната, с което обявява разследването за приключено.

"В писмото се посочва, че наказателното дело вече е прекратено. Разбира се, подобна стъпка повдига много сериозни въпроси за нас", каза Байрамов, цитиран от Report.az.

Той добави, че Азербайджан очаква Русия да изпълни задълженията си относно катастрофата на самолета. "Вчера беше годишнината от трагедията и изказвам съболезнованията си на семействата на жертвите. Фактът, че самолетът е свален по-късно беше признат от руската страна и беше обявено обезщетение. Това беше важно изявление. Очакваме този процес да бъде завършен", заяви външният министър.

През октомври, по време на среща с президента на Азербайджан Илхам Алиев, руският диктатор Владимир Путин за първи път призна, че самолетът е повреден от руска ПВО и обеща, че Русия ще изплати обезщетение на близките на жертвите

В края на юли 2025 г. бяха публикувани лични коментари на капитан Дмитрий Паладичук, за когото се твърди, че е уцелил самолета AZAL близо до Грозни. В аудиозаписите той говори за две ракети, изстреляни от система за противовъздушна отбрана.

