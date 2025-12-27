Невероятна 2025 г. за българския волейбол! Очакваме Европейското в София през 2026 г.

2025 г. беше невероятна за българския волейбол. Всички 8 формации на националните отбори при мъжете и при жените взеха участие на различни първенства. Равносметката е три медала, два от които златни, много индивидуални награди и едно велико постижение, което не бяхме виждали от над 50 години. А новата 2026 г. ще ни донесе нещо не по-малко вълнуващо. София ще приеме Европейското първенство.

България до 16 години стана балкански шампион

Даваме предимство на дамите. Първо най-малките. Националният отбор на България за жени до 16 години стана балкански шампион. Младите „лъвици“ записаха 4 победи от 4 мача. На финала те победиха тима на Северна Македония с категоричното 3:0 и взеха златото. На Европейското първенство те записаха само 3 победи от 7 мача и за жалост отпаднаха.

„Лъвиците“ до 19 години са световни шампионки

Състезателките на България до 19 години също взеха златен медал! Те триумфираха на Световното първенство в Осиек. Загубиха първия си мач, но след това с 8 поредни победи взеха първото място, като на финала се наложиха над САЩ с 3:1. Най-полезна състезателка за целия форум стана Димана Иванова, която бе обявена и за номер едно на поста си – разпределител. Българките взеха още 3 индивидуални отличия – Деница Ангелова бе обявена за най-добра централна блокировачка, Калина Венева за най-добра посрещачка, а капитанката Виктория Нинова беше най-добро либеро.

България до 21 години остана 4-та на Световното първенство

Националките до 21 години играха мач за бронзов медал на Световното в Индонезия. За жалост те загубиха от Бразилия с 1:3. На полуфинала „лъвиците“ бяха победени от Япония, а в предишните 7 мача на първенството записаха 4 победи. Те успяха да се наложат над отбори като Полша и САЩ, които традиционно са много силни.

Женският отбор на България отпадна рано на Световното, а сега е с нов треньор и голяма цел

За жалост представителният отбор на България при жените отпадна безславно от Световното първенство в Тайланд. „Лъвиците“ записаха 3 поредни загуби – от Канада с 1:3, от Турция с 0:3 и от Испания с 1:3. Стигна се и до смяна на треньора при жените. През ноември Българската федерация по волейбол назначи Марчело Абонданца. Той вече веднъж води „лъвиците“ в периода 2011-2014 г. Така, подобно на мъжкия национален отбор, и женският се сдоби с италианец за треньор. Той определи Олимпийските игри през 2032 г. като голямата цел на отбора.

Момчетата до 16 г. отпаднаха рано от Европейското, а батковците до 19 стигнаха 1/4-финал на Световното

При мъжете отново ще започнем от най-малките. „Лъвовете“ до 16 години отпаднаха от Европейското първенство в Ереван след загуба от Италия с 0:3. Българите записаха едва 3 победи от 7 мача и за съжаление приключиха участието си рано. Батковците им от формацията до 19 години стигнаха 1/4-финал на Световното първенство в Ташкент. Те поведоха с 2:0 на Испания, но за жалост допуснаха обрат и след загуба с 2:3 отпаднаха.

България до 21 години стигна 1/8-финал ма Световното първенство

Не по-добро беше и представянето на България до 21 години. Отборът беше записал 4 поредни победи над САЩ на световни първенства, но именно янките бяха прътът в спиците на „лъвовете“ тази година. Българите отпаднаха на 1/8-финал след загуба с 0:3 именно от американците. Така те играха мачове за класиране между 9-то и 16-то място.

Мъжете взеха първи сребърен медал на световно първенство от 1970 г.

Волейболната 2025 г. не започна добре за мъжкия отбор. „Лъвовете“ изиграха 12 мача в Лигата на нациите. Спечелиха 6 и загубиха 6. Това не беше достатъчно за класиране в елиминационната фаза. Но те със сигурност се реваншираха. Най-големият успех за българския волейбол през 2025 г. несъмнено дойде на Световното първенство за мъже във Филипините. Там възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини постигнаха нещо, което не бяхме виждали от над 50 години. България спечели сребърен медал на световно първенство. Последният път това се случи през 1970 г.

България се представи на страхотно ниво

България започна много силно на Мондиала. Три поредни победи в групите – срещу Германия, Словения и Чили, изпратиха „лъвовете“ на 1/8-финал. Там те се наложиха над Португалия с категоричното 3:0. Може би най-добрият мач за нашите беше на 1/4-финала. Там загубихме първите два гейма от САЩ, но страхотен обрат и краен резултат 3:2 ни осигуриха място на 1/2-финал. След рутинна победа с 3:1 над Чехия бяхме на финал! Въпреки достойната игра, младата България допусна загуба от отбора на Италия с 1:3.

„Лъвовете“ бяха отличени с много индивидуални награди

Този невероятен успех донесе много на волейболна България. Капитанът на отбора Алекс Грозданов и звездата на тима Александър Николов попаднаха в идеалния отбор на първенството, като най-добри на позициите си – централен блокировач и посрещач. Николов стана и най-резултатният играч със 173 точки. „Лъвовете“ получиха премия от половин милион долара. А България се изкачи на 9-тото място в световната ранглиста във волейбола. Посрещането на героите обратно в България показва колко много означава този успех за нацията.

България ще приеме Европейското първенство през 2026 г.

За България предстои голямо събитие във волейбола през 2026 г. Страната ни ще бъде домакин на Европейското първенство. То трябваше да се проведе във Варна, но Българската федерация по волейбол го премести във София. Като причина президентът Любо Ганев посочи бройката фенове, които ще могат да присъстват на срещите. Ако за 5-те мача от групите, Варна ще може да даде възможност на 25 000 човека да са в залата, то София може да приеме 62 500 зрители. България вече разбра и съперниците си в груповата фаза. Това ще бъдат Република Северна Македония, настоящият шампион Полша, Украйна, Португалия и Израел. Първата среща за „лъвовете“ ще бъде срещу съседите ни от Северна Македония и ще се изиграе на 9 септември 2026 г.

