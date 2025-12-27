Първата бременна прессекретарка: Говорителката на Белия дом влезе в историята

28-годишната говорителка на Белия дом Каролайн Левит се превърна в първата бременна прессекретарка в историята на САЩ. Тя очаква второто си дете от съпруга си Никълъс Ричио, който е на 60 години. "Най-големият коледен подарък, за който може да си мечтаем", написа тя.

Каролайн сподели новината с празнична снимка пред коледна елха, облечена в бяла рокля, на която ясно се вижда бременното ѝ коремче. Двамата вече имат 18-месечен син на име Нико.

По информация на високопоставен представител на Белия дом, цитиран от Fox News, Каролайн Левит ще продължи да изпълнява задълженията си като говорител въпреки бременността. Така тя поставя прецедент в администрацията.

Caroline Leavitt becomes the first pregnant White House press secretary in U.S. history



The 28-year-old White House press secretary is expecting her second child with her 60-year-old husband, Nicholas Riccio.



She shared a photo posing in front of a Christmas tree in a white… pic.twitter.com/mZfGAtBmfJ — NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2025

28-годишната Левит, която е омъжена за предприемача в сектора на недвижимите имоти Никълъс Ричио, влезе в историята като най-младия прессекратар на Белия дом, след като беше нзначена през януари в началото на втория мандат на Тръмп.