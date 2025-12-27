Кабинетът подаде оставка:

Първата бременна прессекретарка: Говорителката на Белия дом влезе в историята

28-годишната говорителка на Белия дом Каролайн Левит се превърна в първата бременна прессекретарка в историята на САЩ. Тя очаква второто си дете от съпруга си Никълъс Ричио, който е на 60 години. "Най-големият коледен подарък, за който може да си мечтаем", написа тя.  

Каролайн сподели новината с празнична снимка пред коледна елха, облечена в бяла рокля, на която ясно се вижда бременното ѝ коремче. Двамата вече имат 18-месечен син на име Нико.

По информация на високопоставен представител на Белия дом, цитиран от Fox News, Каролайн Левит ще продължи да изпълнява задълженията си като говорител въпреки бременността. Така тя поставя прецедент в администрацията.

28-годишната Левит, която е омъжена за предприемача в сектора на недвижимите имоти Никълъс Ричио, влезе в историята като най-младия прессекратар на Белия дом, след като беше нзначена през януари в началото на втория мандат на Тръмп.

Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
