Историческо: Индия успешно изстреля ракета, част от бъдеща орбитална мисия (ВИДЕО)

Модулът на екипажа се откачи от ракетата и се приводни в Бенгалския залив, съобщава The Times of India.

Стартът беше даден в 7:30, въпреки че трябваше да бъде в 8:00. Той беше пренасрочван два пъти - първо поради метеорологичните условия, а след това поради проблеми с ракетата.

India successfully conducted the first rocket launch of its future manned orbital mission. pic.twitter.com/hYOpJCfkPK