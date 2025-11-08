Китайски астронавти се превърнаха в пленници на Космоса

Трима китайски астронавти, които прекараха шест месеца в Космоса, са временно задържани на орбиталната станция "Тянгун", след като капсулата им вероятно е била повредена от космически отломки, съобщава Daily Mail.

Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) потвърди, че екипажът на мисията "Шънджоу-20" ще остане на борда на станцията, докато се направят проверки на кораба. Междувременно техните заместници от мисията "Шънджоу-21" вече пристигнаха в орбита, след като бяха изстреляни на 31 октомври.

Астронавтите Чен Дон, Чен Чжунжуй и Уанг Джие се намират на "Тянгун" от април, където провеждат експерименти и излизания в открития Космос. Преди официалното предаване на станцията, капсулата, с която трябваше да се върнат на Земята, се е сблъскала с неидентифициран обект в околоземна орбита. Още: Астронавти за първи път приготвиха барбекю в Космоса (ВИДЕО)

По данни на CMSA, ударът е оставил видима вдлъбнатина в корпуса, което поражда опасения за евентуални вътрешни повреди. Затова двата екипажа ще направят пълна техническа проверка, преди да бъде определена нова дата за завръщане.

Рисковете в Космоса

Космическите отломки са сериозен риск за всички пилотирани мисии. Те могат да се движат със скорости до 27 000 км/ч – колкото градушка от куршуми, както описват експерти от НАСА. Според американските данни в момента около Земята обикалят над 19 000 регистрирани обекта, а по-малките частици са стотици хиляди.

CMSA уточнява, че анализът на щетите и оценката на риска са в ход, но не дава конкретен срок за приключване на проверката. Още: Древни скали в Австралия разкриват тайната за произхода на Земята и Луната

Това не е първият подобен случай. В миналото и съветската станция „Мир“, и Международната космическа станция са били многократно удряни от микрометеорити и отпадъци, включително инцидента през 2021 г., когато парче отломка проби роботизираната ръка на МКС.

Все още не е ясно какво ще предприеме Китай, ако капсулата "Шънджоу-20" се окаже необратимо повредена.

Автор: Крис Мелор за Daily Mail

Превод: Ганчо Каменарски