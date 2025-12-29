Чистката на „Герена“ започна: Левски разкара ненужен халф

Чистката на стадион „Георги Аспарухов“ в София започна, след като от Левски обявиха официално раздялата си с ненужен халф. Става въпрос за 24-годишния офанзивен полузащитник Патрик Мислович. Ръководството на „сините“ разкри, че клубът е постигнал споразумение със словашкия полузащитник за прекратяване на договора му по взаимно съгласие. Както е известно, в последните седмици шефовете на столичани работиха усилено по раздялата с Мислович, който не попада в плановете на Хулио Веласкес за пролетния дял от шампионата.

Партик Мислович вече не е играч на „сините“

Патрик Мислович пристигна в Левски в средата на февруари 2024 година от словашкия Жилина. Тогава „сините“ платиха около 100 хиляди лева за правата на полузащитника. Халфът обаче така и не успя да пробие в първия отбор на българския гранд и да докаже, че има място на „Герена“. Той си събира багажа след 46 мача за Левски, в които се е отчел с две попадения и четири асистенции.

❗️ ПФК „Левски“ и Патрик Мислович прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. 🇸🇰 Словашкият полузащитник се... Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Monday, December 29, 2025

Позицията на Левски

„ПФК „Левски“ и Патрик Мислович прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. Словашкият полузащитник се присъедини към „Левски“ в началото на 2024 година. Със синята фланелка изигра 46 мача и отбеляза 2 гола. Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ изказват своята благодарност на Патрик Мислович за проявения професионализъм и всеотдайност със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи“, написаха от Левски.

