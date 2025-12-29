Войната в Украйна:

Мартин Петров: ЦСКА е тръгнал в правилната посока, клубът заслужава да се върне там, където му е мястото! (ВИДЕО)

29 декември 2025, 14:53 часа 302 прочитания 0 коментара

Един от големите любимци на феновете на ЦСКА Мартин Петров говори пред клубните канали, след като посети официалния магазин на „червените“, който наскоро отвори врати в центъра на София. Бившата звезда на родния гранд сподели, че в момента „армейците“ се движат в правилната посока и се надява, че съвсем скоро отборът ще се върне там, където му е мястото.

Петров бе категоричен, че всички фенове на ЦСКА трябва да продължават да подкрепят отбора, тъй като в момента „червените“ имат нужда именно от това. Бившият футболист на Волфсбург, Манчестър Сити и Атлетико Мадрид допълни, че се надява съвсем скоро феновете да се завърнат на стадион „Българска Армия“.

Мартин Петров остана очарован от всичко случващо се в ЦСКА

„Поздравявам футболния клуб за откриването на магазина. Наистина – нуждаеше се от такова нещо. ЦСКА е бранд, и то много голям. Трябва да се развива в тази посока. Смятам, че плановете на клуба за развиването на този бранд е правилната крачка. Поздравления, пожелавам успех. Клубът се нуждаеше от това“.

„Черешката на тортата е отборът да има резултати и всички това се надяваме – като „армейци“ и хора, които обичаме този клуб. Пожелавам успех и на клуба през новата година. Смятам, че са тръгнали в правилната посока. Надявам се следващата година да видим стадиона, който всички чакаме, и тази феноменална атмосфера, която създадоха феновете във финала за Купата на България да я видим отново и да я изпитаме отново“.

„Привържениците на ЦСКА да продължават да подкрепят отбора, да не се отказват никога, защото има и трудни времена. В момента клубът се нуждае най-много от вас. Надявам се с вашата подкрепа клубът отново да се завърне там, където му е мястото – той го заслужава“, заяви Мартин Петров.

Бойко Димитров
