Трима полицаи са загинали при стрелбата с терористите в Турция

Трима турски полицаи са били убити в понеделник, 29 декември, по време на операция срещу организацията „Ислямска държава“ (ИДИЛ) в Ялова, Северозападна Турция. Новината съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, а думите му предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Припомняме, че първоначалната информация беше, че полицаите не са тежко пострадали, но часове след операцията срещу терористите данните претърпяха актуализация.

"Тази сутрин бяха проведени едновременни операции на 108 различни адреса в 15 провинции. Една от тях се проведе в Ялова в 2 часа сутринта По време на тази операция терористи от ИДИЛ откриха огън по нашите смели полицаи. В резултат на това коварна атака трима наши полицаи, за съжаление, загубиха живота си. Осем полицаи и един охранител бяха ранени “, заяви министърът.

Шестима членове на организацията, всички от турска националност, са били убити, докато пет жени и шест деца, които са били с тях, са били евакуирани невредими и здрави.

Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.



Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.… pic.twitter.com/ux8i7CZiwa — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2025

Проникването на джихадисти

В четвъртък прокурорът в Истанбул нареди арестуването на 137 заподозрени членове на ИДИЛ „след разузнавателни данни, сочещи, че терористичната организация ИДИЛ е планирала атаки по време на коледните и новогодишните чествания".

Турция, която споделя 900-километрова граница със Сирия, се опасява от проникване на тази джихадистка групировка, която остава активна в съседната страна. ИДИЛ наскоро беше обвинена в нападение срещу американци в Палмира, убивайки двама войници и един преводач. ОЩЕ: Турция се превърна в бойно поле: Престрелка между терористи и полиция (ВИДЕА)