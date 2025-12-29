Любопитно:

Заради еврото: НАП с масови проверки в магазини за необосновано повишаване на цените

Националната агенция за приходите (НАП) прави масови проверки за необосновано повишаване на цените заради въвеждането на еврото. Това съобщи Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в  приходната агенция на импровизиран брифинг пред журналисти в началото на планирана проверка в магазин от голяма търговска верига на столичния бул. "Скобелев". По думите и това са стандартни проверки, които се извършват, за да се види дали се спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Агенцията издава покана към съответния търговец да предостави информация за цените, които са към днешна дата на сто продукта от голямата потребителска кошница, сравнени с цените им на 11 август. Ако има завишение, търговецът трябва до 8 януари да предостави икономически обосновани фактори защо тази цена е повишена. Ако се прецени, че няма икономически обоснована причина за повишението на цените, се налагат санкции по ресорния закон, каза Митова.

Тя напомни, че икономически обоснованите фактори са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България, като сред тях са повишение на цени на ток, работна заплата, наем.

Наложени са 65 акта

Досега НАП и Комисията за защита на потребителите са направили 664 проверки. Наложени са 65 акта, които са издадени във връзка с установено необосновано повишение на цените, а за 9 от тях вече има наказателни постановления и те са в размер на 45 000 лв. В други 300 случая все още тече срокът за предоставяне на документите и се очаква информация от търговците на какво се дължи някое повишение, което инспекторите са забелязали.

Митова напомни, че подобни масови проверки текат от 8 октомври и те ще продължат и през януари. Надяваме се търговците да бъдат добросъвестни и да не спекулират със страховете на хората, заяви тя.

Пламен Иванов
