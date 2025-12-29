Григор Димитров пристигна в Бризбън за дългоочакваното си завръщане на корта (ВИДЕО)

Кабинетът подаде оставка:

Най-добрият български тенисист Григор Димитров пристигна днес в Бризбън, където в началото на следващата седмица ще се завърне на корта за началото на сезона си. Организаторите на надпреварата от сериите АТР 250 публикуваха кратък клип в социалните мрежи от летището след кацането на хасковлията в австралийския град под надпис: „Двукратният шампион кацна. Добре дошъл отново, Григор!“.

Гришо е двукратен победител в турнира

Димитров, който е двукратен победител в турнира през 2017 и 2024 година, ще участва за десети път в състезанието. През предишната кампания той достигна полуфиналите, но отпадна след отказване заради контузия.

Българинът пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на „Уимбълдън“. Той се завърна с победа в Тура в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но в последствие се отказа преди втория си мач във френската столица заради болки в рамото, след което окончателно сложи край на сезона си.

Заради дългото отсъствие Димитров падна на 44-о място в световната ранглиста.

