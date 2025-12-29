Ужасяваща катастрофа с Антъни Джошуа, има жертви (ВИДЕО)

Антъни Джошуа, бившият световен шампион по бокс в тежка категория, е претърпял ужасяваща автомобилна катастрофа в Нигерия. Според информациите световноизвестният боксьор е в стабилно състояние, но двама души са загинали на място. Катастрофата е станала в понеделник сутринта на магистралата Огун-Лагос в югозападната част на Нигерия. Полицията в щата Огун съобщи за BBC, че двама души са загинали на място, а Джошуа и други ранени пътници са били откарани в болница.

Полицията потвърди, че 36-годишният боксьор е с леки наранявания и е в стабилно състояние. Джошуа, чието семейство е от Сагаму, щат Огун, е пътувал като пътник в автомобил Lexus в момента на сблъсъка. Обстоятелствата около катастрофата се разследват. Снимките и клиповете, които циркулират в социалните медии, показват силно повреден автомобил.

Фаталният инцидент се случва дни след завръщането на Джошуа на ринга в мач с голям интерес срещу противоречивия YouTuber, превърнал се в боксьор, Джейк Пол в Маями на 19 декември. Той спечели с нокаут в шестия рунд в мач, излъчен в световен мащаб по Netflix.

Видео от изваждането на Антъни Джошуа от смачкания автомобил гледайте ТУК.