Страхотно! Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025-та!

Световният вицешампион с България и играч на италианския Лубе Чивитанова Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB).

Още двама българи попаднаха в Топ 10

Снощи от федерацията обявиха всички състезатели между 4-о и 10-о място в подреждането. Сред тях са още двама българи - капитанът Алекс Грозданов, който е на 8-та позиция, както и 19-годишният разпределител Симеон Николов, заел шестото място.

В следващите три дни от FIVB ще обявят и призовата тройка. Освен Алекс Николов, в нея вероятно ще попаднат световните шампиони с Италия Алесандро Микелето и Симоне Джанели.

