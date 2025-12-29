На хартия са в болница, а всъщност са в казино: НАП разкри измами с хоспитализации у нас

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира в официалния си сайт, че са констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица в България. Според предварителен анализ на данни за първото полугодие на 2025 г., който е изготвен от Националната агенция за приходите (НАП), са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, които са извършени от лица, официално приети за болнично лечение. Общият брой на пациентите, които на хартия са били в болница, но реално са посещавали игрални зали по време на хоспитализацията им, е 3890 души.

От съобщението на НЗОК става ясно още, че във връзка с данните, предоставени от НАП, е инициирана проверка от НЗОК. "Паралелно с това институцията ще предприеме последващи контролни действия, в рамките на своите законови правомощия", се казва в съобщението в официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса.

Ще има ли санкции?

"При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции и възстановявани суми, съответно за неосъществени хоспитализации или за неспазване на алгоритмите на клиничните пътеки/процедури в лечебните заведения", пишат още от НЗОК. В съобщението се уточнява още, че ако е необходимо, в хода на проверките, ще бъдат уведомени и други компетентни институции, засегнати от подобни практики, с цел осигуряване на координиран, ефективен и навременен институционален отговор.

Очаква се след приключването на проверките да бъдат публично предоставени данни за резултатите от тях, както и за мерките, които са предприети.