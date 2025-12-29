Погребват Брижит Бардо не на мястото, на което е пожелала

Френската кинозвезда Брижит Бардо ще бъде погребана в гробището на брега на морето в южния град Сен Тропе. Това съобщиха местни власти, без да уточняват дата, предаде Анадолската агенция. Тя е изразила желание да бъде погребана в градината си с обикновен дървен кръст, който да маркира гроба ѝ, но явно това нейно искане няма да бъде изпълнено.

Истинска легенда

Снимка: Getty Images

Бардо, актриса, превърнала се в активист за правата на животните, почина на 28 декември на 91-годишна възраст. Бардо е един от най-известните секс символи на 50-те, 60-те и 70-те години на XX век. Тя създава образа на разкрепостената жена в следвоенна Франция и се превръща в световна легенда. Спира да се снима още преди да навърши 40 и се отдава на дейности за защита на животните.

Иконата на френското кино Брижит Бардо беше краткосрочно хоспитализирана за операция. Здравословното състояние на 91-годишната актриса, която живееше в Сен Тропе в южната част на Франция, беше предмет на множество слухове през последните дни.

Бардо прекара няколко дни в частната болница "Сен Жан" в Тулон, "за да се подложи на малка хирургична процедура, която премина особено добре", съобщиха през декември от офиса ѝ, припомня БГНЕС.

