Последният в Албания отървава Левски от зачеркнат от Хулио Веласкес

Последният във временното класиране в албанския елит може да отърве Левски от един от ненужните футболисти в състава на Хулио Веласкес. Става въпрос за тима на Тирана, който проявява сериозен интерес към 24-годишния офанзивен полузащитник на „сините“ Патрик Мислович. Това съобщи изданието „goal365ship“. Според информациите трансферът на словака в Тирана е почти завършен като ще бъде финализиран в следващите няколко дни.

Патрик Мислович е пред трансфер в Тирана

Както е известно, Патрик Мислович не попада в плановете на Хулио Веласкес за пролетния дял от шампионата. Поради тази причина ръководството на Левски опита да разтрогне договора му по взаимно съгласие. Офанзивният полузащитник обаче категорично отказа, тъй като иска да изпълни до край контракта си, който изтича на 30 юни 2026 година. Сега обаче става ясно, че той може да бъде продаден още в първите дни на януари.

"Сините" ще приберат символична сума за правата на халфа

Левски ще получи символична сума за правата на Патрик Мислович. Самият футболист е готов да продължи кариерата си в друг отбор, където да получава повече шансове за изява. До момента през сезона той има на сметката си 9 двубоя с екипа на „сините“, в които е записал едва 218 игрови минути. Шефовете на Левски продължават опитите да разтрогнат договорите на още двама ненужни – Карлос Охене и Фабио Лима.

