Срив: Руското промишлено производство се свива за седми пореден месец

29 декември 2025, 15:05 часа 354 прочитания 0 коментара
Активността на предприятията в промишления сектор в Русия продължава да се свива и през декември с най-бързите темпове от март 2022 г. на фона на спад на производството и новите поръчки. Това показват данните от проучване на рейтинговата агенция S&P Global, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Индексът на мениджърите по доставките PMI за промишлените компании в Русия, изготвен от агенцията, се понижава до 48,1 пункта през декември спрямо 48,3 пункта през ноември, маркирайки седми пореден месец на свиване.

Най-рязък спад от март 2022 г.

Обемът на продукцията намалява за десети пореден месец, като темпът на спад се ускорява до най-рязкото ниво от март 2022 г. Компаниите отдават това на слабото търсене и намаляването на новите поръчки.

Новите продажби се понижават също за седми пореден месец през декември, а темпът на спад е бил най-слабият за този период, тъй като колебанието на клиентите и намалената покупателна способност продължават да оказват натиск върху търсенето.

Заетостта в производствения сектор също намалява, като броят на служителите се понижава за трети път за последните четири месеца. Темпът на съкращения е бил най-бързият от септември, воден от по-слабото търсене.

Инфлацията на производствените разходи се ускорява до най-високото си ниво от март, като фирмите се позовават на по-високите цени на доставчиците и суровините. Въпреки слабото търсене производителите повишиха продажните си цени, за да прехвърлят увеличените разходи върху клиентите.

Доверието сред производителите отслабва, като оптимизмът за бъдещото производство е достигнал най-ниското си ниво от май 2022 г. Отбелязват се опасения относно слабото търсене, както и надежди за възстановяване на продажбите и инвестиции в нови производствени мощности.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
