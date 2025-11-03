Магнитни бури през седмицата 3-9 ноември 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 3-9 ноември 2025 г. ще има дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник 3 ноември стойността на Кр индекса ще бъде 4. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник стойността на Кр индекса ще е 4. Това не е силна магнитна буря и не би трябвало да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 03.11.25 - 09.11.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с повишена геомагнитна активност. На 7 и 8 ноември стойността на Кр индекса ще е 5, което може да създаде здравословни проблеми у метеочувствителните хора. През останалите дни ще е между 2 и 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

2025 Nov 03 - 4

2025 Nov 04 - 3

2025 Nov 05 - 2

2025 Nov 06 - 3

2025 Nov 07 - 5

2025 Nov 08 - 5

2025 Nov 09 - 4

