Украинските дронове валят: Руски рафинерии горят една след друга (ВИДЕО)

Една след друга руски петролни рафинерии избухват в пламъци отново и отново. От август, 2025 година насам, Украйна провежда систематични въздушни операции, с които нанася удари по редица руски нефтопреработвателни предприятия, намиращи се основно в европейската част на Руската федерация. Тази нощ не прави изключение.

Основна цел в тъмната част на коледното денонощие е била рафинерията на "Лукойл" във Волгоград. Според актуалната сутрешна сводка на руското военно министерство, над Волгоградска област са свалени цели 34 дрона, още 23 - над Ростовска област. Общо са свалени 77 дрона. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров отрича да има щети и разрушения - видеокадри от Волгоград с избухнал пожар подсказват друго:

Почти същото е и съобщението на Юрий Слюсар, губернатор на Ростовскоа област - имало атака, отразена била, няма пострадали хора, уточнява се информацията за щети.

Вчера, 25 декември, посред бял ден пламна Новошахтинската рафинерия, в Ростовска област. Очевидци съобщиха за множество експлозии и пожар в предрпиятието. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри и потвърди, че от съоръжението се издига голям облак дим.

Novoshakhtinsk, Russia. At least six explosions were reported at the local oil refinery. The Novoshakhtinsk Petroleum Products Plant has a processing capacity of roughly 110,000 barrels per day or about 5 million tons annually and is considered one of the most important… pic.twitter.com/OcbvluagIV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 25, 2025

Рафинерията е специализирана в рафинирането на суров петрол и производството на нефтопродукти, включително мазут, отоплително масло, корабно гориво, дизелово гориво, директен бензин и други. Тя е един от най-големите доставчици на петролни продукти в Южна Русия. Последната голяма атака срещу рафинерията беше в нощта на 21 август.

Междувременно, има неофициални данни, че Русия е изстреляла 10 ракети "Калибър" тази нощ от Черно море и 25 далекобойни дрона към Одеска област. В Черноморск е ударена цистерна-резервоар с олио, има голям пожар:

