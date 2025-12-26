Кабинетът подаде оставка:

Украинските дронове валят: Руски рафинерии горят една след друга (ВИДЕО)

26 декември 2025, 07:12 часа 423 прочитания 0 коментара
Една след друга руски петролни рафинерии избухват в пламъци отново и отново. От август, 2025 година насам, Украйна провежда систематични въздушни операции, с които нанася удари по редица руски нефтопреработвателни предприятия, намиращи се основно в европейската част на Руската федерация. Тази нощ не прави изключение.

Основна цел в тъмната част на коледното денонощие е била рафинерията на "Лукойл" във Волгоград. Според актуалната сутрешна сводка на руското военно министерство, над Волгоградска област са свалени цели 34 дрона, още 23 - над Ростовска област. Общо са свалени 77 дрона. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров отрича да има щети и разрушения - видеокадри от Волгоград с избухнал пожар подсказват друго:

Почти същото е и съобщението на Юрий Слюсар, губернатор на Ростовскоа област - имало атака, отразена била, няма пострадали хора, уточнява се информацията за щети.

Вчера, 25 декември, посред бял ден пламна Новошахтинската рафинерия, в Ростовска област. Очевидци съобщиха за множество експлозии и пожар в предрпиятието. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри и потвърди, че от съоръжението се издига голям облак дим. 

Рафинерията е специализирана в рафинирането на суров петрол и производството на нефтопродукти, включително мазут, отоплително масло, корабно гориво, дизелово гориво, директен бензин и други. Тя е един от най-големите доставчици на петролни продукти в Южна Русия. Последната голяма атака срещу рафинерията беше в нощта на 21 август.

Междувременно, има неофициални данни, че Русия е изстреляла 10 ракети "Калибър" тази нощ от Черно море и 25 далекобойни дрона към Одеска област. В Черноморск е ударена цистерна-резервоар с олио, има голям пожар:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Волгоград петролна рафинерия война Украйна Новошахтинск руска рафинерия атака с дронове Ростовска област
