Зеленски: Споразумяхме се за среща с Тръмп на най-високо равнище

26 декември 2025, 09:29 часа 435 прочитания 0 коментара
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация днес в профила си в социалната платформа "Х", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще". "Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.

Ходът на преговорите

Междувременно руският диктатор Владимир Путин е честитил вчера Рождество Христово на американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в , цитиран от френския уважаван всекидневник Le Monde.

Песков добави, че Русия анализира документите, насочени към прекратяване на войната в Украйна, които бяха върнати в Москва. “Мирният план, представен от Кирил Дмитриев след срещата в Маями, се анализира. Следващите стъпки ще зависят от решенията на Владимир Путин“, каза говорителят.

Проектодоговорът бе представен пред медиите на 24 декември, от украинския президент Володимир Зеленски, който допусна оттегляне от Донбас при определени, твърди условия, а също така посочи, че окупираната АЕЦ "Запорожие" може да се използва съвместно от Вашингтон, Киев и Москва.

Спасиана Кирилова
