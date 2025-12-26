Зеленски: Споразумяхме се за среща с Тръмп на най-високо равнище

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация днес в профила си в социалната платформа "Х", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще". "Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Още: Украинските дронове валят: Руски рафинерии горят една след друга (ВИДЕО)

Ходът на преговорите

Междувременно руският диктатор Владимир Путин е честитил вчера Рождество Христово на американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в , цитиран от френския уважаван всекидневник Le Monde.

Песков добави, че Русия анализира документите, насочени към прекратяване на войната в Украйна, които бяха върнати в Москва. “Мирният план, представен от Кирил Дмитриев след срещата в Маями, се анализира. Следващите стъпки ще зависят от решенията на Владимир Путин“, каза говорителят.

Още: "Дано той да умре!" В коледното си обръщение Зеленски изрече най-силното желание на украинците (ВИДЕО)

Проектодоговорът бе представен пред медиите на 24 декември, от украинския президент Володимир Зеленски, който допусна оттегляне от Донбас при определени, твърди условия, а също така посочи, че окупираната АЕЦ "Запорожие" може да се използва съвместно от Вашингтон, Киев и Москва.

Още: Путин е честитил Коледа на Тръмп: "Анализира" мирния план