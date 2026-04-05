Поздрав от Артемида II: Лунните астронавти изпратиха първи кадри от космическото пътешествие (ВИДЕО)

НАСА публикува снимки и видеоклипове от пилотираната лунна мисия Артемида II, заснети от астронавтите на Orion. Мисията стартира на 1 април 2026 г. и ще продължи 10 дни. Това е първата пилотирана мисия до Луната от повече от 50 години. Основната ѝ цел е да прелети покрай Луната без кацане и да тества космическия кораб Orion и свръхтежката ракета-носител Space Launch System (SLS) в условия на дълбок космос преди бъдещи кацания.

Човекът се завръща на Луната: Мисията, която ще промени историята (ВИДЕА)

Екипажът

До Луната и обратно: Личните изповеди на екипажа, който се отправя към непознатото

На борда са четирима астронавти: Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джеръми Хансен. Мисията е забележителна с рекордното си разстояние от Земята и активното предаване на висококачествени научни данни и изображения от лунната орбита. Тя ще тества и комуникационни, навигационни и животоподдържащи системи за бъдещи експедиции, включително система за предаване на данни с лазерен лъч.

Thanks to our @NASAArtemis II astronauts for working on the weekend!

The fourth day of their mission brought more crew preparations for Monday's trip around the Moon and stunning new images from their vantage point. What views are you most excited to see? pic.twitter.com/CFmFYQRmYT — NASA (@NASA) April 5, 2026

