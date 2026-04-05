Поздрав от Артемида II: Лунните астронавти изпратиха първи кадри от космическото пътешествие (ВИДЕО)

05 април 2026, 10:32 часа 1312 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НАСА публикува снимки и видеоклипове от пилотираната лунна мисия Артемида II, заснети от астронавтите на Orion. Мисията стартира на 1 април 2026 г. и ще продължи 10 дни. Това е първата пилотирана мисия до Луната от повече от 50 години. Основната ѝ цел е да прелети покрай Луната без кацане и да тества космическия кораб Orion и свръхтежката ракета-носител Space Launch System (SLS) в условия на дълбок космос преди бъдещи кацания.

Човекът се завръща на Луната: Мисията, която ще промени историята (ВИДЕА)

Екипажът 

До Луната и обратно: Личните изповеди на екипажа, който се отправя към непознатото

На борда са четирима астронавти: Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джеръми Хансен. Мисията е забележителна с рекордното си разстояние от Земята и активното предаване на висококачествени научни данни и изображения от лунната орбита. Тя ще тества и комуникационни, навигационни и животоподдържащи системи за бъдещи експедиции, включително система за предаване на данни с лазерен лъч.

Още: "На половината път сме": Мисия "Артемида II" напредва към Луната (ВИДЕО, СНИМКИ)

Евгения Чаушева
НАСА Луната NASA лунна мисия Артемида II Артемида 2
