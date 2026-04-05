Запрянов: Не е истина, че ще участваме във войната в Украйна

05 април 2026, 15:00 часа 1382 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Със споразумението с Украйна ние не поемаме никакви военни ангажименти", каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването "Неделя 150" по Българското национално радио (БНР) за десетгодишното споразумение за сигурност между България и Украйна, което служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха на 30 март.

Снимка: Министерски съвет

"Чуха се някои абсурдни твърдения за участие на България във войната в Украйна, това просто не отговаря на истината", коментира министърът и поясни, че по отношение на отбраната споразумението се базира на всички досега съществуващи договорености между двете страни. Министър Запрянов подчерта, че няма нещо ново, което да е договаряно и подписано.

Той поясни, че споразумението е свързано с изграждане на военните способности на Украйна, в което ние участваме и извършваме в рамките на решението на НАТО, на мисиите, които НАТО и ЕС провеждат. Също така се повтарят ангажиментите по военно-техническата помощ, която ние оказваме в съответствие с решението на Народното събрание още от 2022 г. и това е регламентирано, добави Атанас Запрянов и уточни, че правителството изпълнява стриктно тези решения.

В кои сфери България и Украйна си съдействат

По думите на Запрянов има области между България и Украйна, които са традиционно добре развити. Той даде пример с областта на военното образование, с добри контакти между Висшето военноморско училище във Варна и Военноморската академия на Украйна.

Снимка: БГНЕС

Също така има и някои нови елементи от гледна точка на работата по отношение на киберсигурността, посочи Атанас Запрянов. Той обясни, че Украйна, бидейки във война, изпитва почти ежедневни атаки на киберсигурността, и има какво да споделят в това отношение. "И това, което е важно, и което в разговор с министъра на отбраната на Украйна подчертах, е, че ние много се интересуваме те да споделят по-подробно техния опит в областта на борбата с дроновете и използването на дроновете. В тази посока ще задълбочим сътрудничеството си", коментира служебният министър.

Той обясни, че в хода на използването на дроновете и на борбата с тях се оказва, че някои от технологичните решения, които и двете страни използват, същестуват не повече от месец. Способите за използване на тези технологии са толкова динамични, че някои от софтуерните решения се променят много-много често, допълни Запрянов. Според него "трябва да се разделим с илюзията", че ще произведем дронове, които ще ни вършат работа за 50 години напред. Украинската армия е една от най-опитните армии и държави в това отношение, каза също Атанас Запрянов и добави, че те следят опита на бойното поле всеки ден, за да реагират на една или друга ситуация и да бъдат актуални.

Яна Баярова
