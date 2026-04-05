Тръмп с ултиматум към Иран: "Луди ко*елета, отворете Ормузкия проток или ще живеете в ада!" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще нанесе удари по електроцентрали и мостове в Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен. След 48-часов ултиматум, отправен в събота, Тръмп написа в платформата Truth Social: "Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете – всичко в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!!! Отворете проклетия проток, вие луди копелета, или ще живеете в ада – САМО ГЛЕДАЙТЕ!", добави президентът, като завърши с думите: "Слава на Аллах".

Войната на САЩ и Израел срещу Иран разпространи конфликта из целия Близък изток и разтърси глобалната икономика. Иранските сили поддържат строг контрол върху Ормузкия проток – ключов морски маршрут за петрол и газ – и атакуват икономически цели в съседни държави от Персийския залив, които смятат за свързани с военните усилия на САЩ и Израел, пише БГНЕС.

Според президента на Украйна - Володимир Зеленски, конфликтът за Иран влияе сериозно на икономическата ситуация, тъй като покачващите се цени на петрола след ограничаването на корабоплаването в Ормузкия проток увеличават приходите на Русия. "Русия получава допълнителни пари от това, така че да, те печелят", заяви Зеленски в интервю за Associated Press.

"Добри шансове"

Малко след публикацията си в Truth Social Доналд Тръмп прогнозира, че "има добри шансове" да бъде постигнато споразумение с Иран утре (6 април) – деня, в който изтича даденият от американския президент на Техеран ултиматум да бъде отворен Ормузкият проток, предаде Франс прес.

"Мисля, че утре има добри шансове" за постигане на споразумение, каза Тръмп в телефонно интервю за американската телевизия "Fox News". В същото време той повтори заплахата, че ако Иран не се съгласи, "ще видите как мостове и електроцентрали се срутват в цялата страна".