Фермерите с призив към Андрей Гюров: Не бива да оставаме без глас за земеделието в Европа

05 април 2026, 14:43 часа 1215 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Български фермерски съюз (БФС) изпрати писмо до служебния министър-председател Андрей Гюров във връзка със заплахата от прекратяване на членството на България в европейската земеделска организация Copa-Cogeca. Причината е липсата на възможности за заплащане на членския внос от земеделските производители у нас. "Въпросът е от стратегическо значение за присъствието и влиянието на българското земеделие в рамките на Европейския съюз", пише в писмото на председателя на БФС Георги Стоянов.

Защо е важна Copa-Cogeca

Български фермерски съюз е част от европейската организация Copa-Cogeca, която е най-влиятелната представителна организация на земеделските производители и кооперативите в Европейския съюз. Тя играе ключова роля във формирането на политики в сектор "Земеделие" на европейско ниво. Участието в тази структура, включително чрез присъствие в Брюксел, дава възможност за пряк и постоянен достъп до процесите на вземане на решения в рамките на европейските институции, уточняват от БФС.

Георги Стоянов, снимка: Български фермерски съюз

Чрез Copa-Cogeca се създава възможност за директна комуникация и взаимодействие с Европейската комисия, Европейския парламент и ключови експертни и браншови мрежи, които формират и влияят върху политиките в сектор "Земеделие". От Българския фермерски съюз уточняват, че това е средата, в която се обсъждат и оформят регулациите, преди те да достигнат до национално ниво.

"В този смисъл участието на България не е формално, а представлява реален инструмент за отстояване на националния интерес, чрез ранно включване в процесите, изграждане на съюзи и защита на българските позиции в контекста на общоевропейските политики", посочва Георги Стоянов.

Според Български фермерски съюз практиката в редица държави членки показва, че подобен тип участие се разглежда като част от държавната стратегия за влияние в Европейския съюз. От БФС посочват, че националните администрации работят в тясно партньорство с браншовите организации, като осигуряват необходимите условия за тяхното устойчиво присъствие в тези формати, именно защото осъзнават значението на ранния достъп до информация и възможността за влияние върху решенията.

Снимка: iStock

В допълнение, в контекста на динамичната и все по-несигурна международна среда, белязана от военни конфликти в непосредствена близост до региона и нарушени търговски и икономически връзки, става все по-ясно, че силната координация и единство в рамките на Европейския съюз са от ключово значение, пишат родните фермери. В този процес активното участие на България в европейските професионални и браншови структури е не просто секторен въпрос, а част от по-широкото ни позициониране като надежден, лоялен и предвидим партньор.

Поддържането на активно присъствие в организации като Copa-Cogeca дава възможност на страната ни да бъде не само информирана, но и реално ангажирана в изграждането на общите европейски решения, като по този начин допринася за укрепването на доверието, сътрудничеството и солидарността между държавите членки. Това е ясен знак, че България се стреми към пълноценна интеграция и активно участие във всички процеси, които формират бъдещето на Съюза, обяснява Георги Стоянов.

Ще остане ли част от Copa-Cogeca България?

Георги Стоянов, снимка: БГНЕС

Според Георги Стоянов от Български фермерски съюз към настоящия момент възможността за продължаване на пълноценното участие на България в Copa-Cogeca е изправена пред предизвикателства, свързани с осигуряването на необходимия ресурс. "Позволяваме си деликатно да отбележим, че ограничаването или прекъсването на това участие би означавало редуциране на българското присъствие в ключови европейски процеси, което неизбежно би се отразило върху способността на страната ни да защитава своевременно своите интереси. В по-широк план, подобно развитие би създало риск България да остане извън активния кръг на държавите, които не само следват, но и формират европейските политики – риск, който считаме, че страната ни не следва да допуска", пише председателят на БФС до премиера Андрей Гюров.

БФС настоява за провеждането на среща, за да бъдат обсъдени текущото състояние и значението на участието на България в Copa-Cogeca; конкретните ползи за страната ни от това участие; както и различни възможни подходи и решения за осигуряване на устойчив модел на присъствие, базирани на добри европейски практики.

"Убедени сме, че чрез конструктивен диалог и партньорство между държавата и браншовите организации може да бъде гарантирано достойното и ефективно участие на България в европейските процеси, съответстващо на ролята ни на пълноправен член на Европейския съюз", казва още Георги Стоянов.

Яна Баярова Отговорен редактор
