Николай Попов: Даваме дума като родители, не като политици*

Лидерът на "Сияние" и водачът на листата в Благоевградско се срещнаха с граждани

Днес в Благоевград лидерът на "Сияние" Николай Попов и водачът на коалицията в Пиринско Димитър Данчев разговаряха с множество хора, които дойдоха да изразят подкрепата си за каузата на движението и предстоящите избори. На шатрата на "Сияние" в града разговорите бяха основно за нуждата от реални законови промени, а не грандиозни обещания. "Всичко, което сме предвидили в програмата ни, по отношение на правосъдна система и безопасност на движението по пътищата, е изпълнимо. Големият проблем със законодателството ни е в две посоки. Или имаме прилични закони, които не се спазват и няма контрол, или тотално сме изостанали oт съвременната действителност по отношение на законодателството", заяви Попов. По думите му депутатите се занимават с различни теми, а целта на кандидатите на "Сияние" е да имат конкретен фокус - справедливо правосъдие, адекватна здравна помощ, контрол над строителството на пътища. "Знам, че всички обещават всичко. Но ние даваме дума като родители, които са минали през ада на всички институции, не като политици", каза още Попов. Той разказа как родители от цялата страна му пишат и го търсят за съдействие, защото не вярват, че институциите ще си свършат работата. "Един човек не може да замести държавната система, но мога да я накарам да заработи по почтен за пострадалите, а не за виновниците начин", каза още Попов.

От своя страна водачът на листата на "Сияние" за област Благоевград Димитър Данчев обърна внимание и на другите каузи, за които от коалицията работят, а именно борбата с домашното насилие, агресията сред младежите, както и издевателството над животни. "Истината е, че по тези теми европейското законодателство частично е приложено в България, но никой не си прави труда да довърши започнатото и като граждани да имаме сигурност, че живеем в справедлива държава", каза още Данчев.

Движение "Сияние" бе създадено от Николай Попов, баща на трагично загиналата в катастрофа Сияна - случай, който обедини обществото да настоява за промяна на средата на живот в България. Коалиция "Сияние" обединява представители на различни организации, посветени на най-тежките проблеми и експерти от различни сфери. За първи път "Сияние" участва на предстоящите парламентарни избори с номер 20 в бюлетината.

