Стоичков организира звезден мач за откриването на новата „Армия“

05 април 2026, 13:43 часа 1302 прочитания 0 коментара
“Лошото момче” на българския футбол Христо Стоичков съобщи пред БНТ, че активно участва в подготовката за откриването на новия стадион „Българска армия“, което се очаква да се състои през септември.Той сподели, че използва авторитета и международните си контакти, за да организира участие на силен отбор, който да отговаря на нивото на ЦСКА. По думите му има вероятност да пристигнат и футболисти, които досега не са посещавали България.

Предстоящият мач е насрочен за септември

Стоичков обърна внимание и на символиката на новия стадион – според него това е не просто инфраструктурен проект, а дългоочаквано завръщане „у дома“ за клуба и неговите привърженици. Той подчерта, че през годините ЦСКА е бил принуден да играе без собствен стадион, което е създало редица трудности както за отбора, така и за феновете. Именно затова откриването на „Армията“ ще има емоционално значение за цялата „червена“ общност. Той изрази благодарност към ръководството на ЦСКА, както и към хората и институциите, които са съдействали за реализирането на проекта, включително Гриша Ганчев, Министерството и други ангажирани страни.

Българска армия

„Най-вероятно септември ще бъде открит. Водим преговори с големи отбори и личности, които да дойдат. Има футболисти, които не са идвали в България. надявам се, че ще доведем отбор, който ще бъде на нивото на ЦСКА. Много е трудно, когато нямаш дом, макар че дълго време се трудиш.”

Жанина Колева
ЦСКА Христо Стоичков стадион Българска армия
