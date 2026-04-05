Кораб с крадена украинска пшеница потъна. Пожар там, където е учил ген. Сирски - във Висшето московско военно училище (ВИДЕО)

05 април 2026, 15:03 часа
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Кораб за насипни товари, превозващ крадена украинска пшеница, е потънал в Азовско море. Един човек е загинал, други са в неизвестност. Това съобщи Володимир Салдо, назначеният от руските окупационни сили в Украйна "губернатор" на окупираната част на Херсонска област.

"Кораб клас "Волго-Балт", превозващ пшеница, потъна в Азовско море. Екипажът напусна кораба и успя да достигне брега на Херсонска област. Девет членове на екипажа, всички руски граждани, бяха открити на брега. Един човек, роден през 1991 г. (първият помощник-капитан), е загинал. Местонахождението на двама други членове на екипажа остава неизвестно", написа Салдо в официалния си канал в Телеграм.

Руската информационно-пропагандна агенция ТАСС добавя, че е имало атака с дронове срещу кораба и твърди, че са загинали всъщност двама души, а един е в неизвестност.

Тази нощ Украйна отново атакува с дронове руското пристанище на Балтийско море Приморск и рафинерия на "Лукойл" в Кстово, Нижегородска област - Още: "Петролопроводът гори контролирано": Пак украински дронове в Приморск. Така горят ТЕЦ и рафинерия на "Лукойл"

Междувременно, в Москва пламна Висшето общовойсково командно училище - там, където е учил командващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски. Пожарът е на площ 200 квадратни метра, още не са ясни причините, по данни на руското министерство на извънредните ситуации:

Ивайло Ачев Отговорен редактор
