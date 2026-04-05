Хулио Веласкес връща ключови футболисти за двубоя в Добрич

05 април 2026, 14:10 часа 804 прочитания 0 коментара
Хулио Веласкес връща ключови футболисти за двубоя в Добрич

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за предстоящия двубой от 28-ия кръг на efbet Лига срещу Добруджа. Срещата ще се проведе на стадион Дружба в Добрич днес, 5 април, от 17:00 часа.

Левски с група от 20 играчи срещу Добруджа

Добрата новина за „сините“ е завръщането в състава на Георги Костадинов и Кристиан Димитров, които вече са възстановени от травмите си и отново са на разположение на треньорския щаб. Това дава допълнителни опции както в средата на терена, така и в защитата.

Левски

В разширената група на Левски попадат както опитни играчи, така и млади таланти. Сред вратарите са Светослав Вуцов и Мартин Луков, а в защитата личат имената на Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов и Стипе Вуликич. В халфовата линия присъстват Георги Костадинов, Карлос Охене и Асен Митков, докато в атака ще се разчита на футболисти като Рилдо Фильо, Евертон Бала, Радослав Кирилов и Марко Дуганджич.

Очакванията са за оспорван двубой, като Левски ще се стреми да затвърди позициите си в челото на класирането, докато домакините от Добруджа ще търсят изненада пред собствена публика.

Жанина Колева
Жанина Колева
