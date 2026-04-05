Синдикатите настояват: Спешна защита за домакинствата и бизнеса

От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настояват за незабавен пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса, за да се справят с нарастващите цени и икономическата несигурност. Синдикатът призовава за свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане на предложенията. От КНСБ очакват да бъдат обсъдени, както правителствените намерения, така и техни конкретни предложения. От синдиката припомнят, че съгласно българското законодателство Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е легитимният орган за решаване на въпросите, касаещи жизненото равнище и покупателната способност на хората.

Санкция на служебното правителство

С цел широка обществена подкрепа КНСБ счита, че Народното събрание трябва да даде санкция на служебното правителство да използва временно паричен ресурс от фискалния резерв на страната за обезпечаване на пакета от различните мерки срещу поскъпването на горивата и повишението на ценовите равнища на основните стоки и услуги.

Пакетът от мерки

Пакета от мерки, за които КНСБ настоява са:

Предоставяне на целева субсидия за държавните и общински транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива. Целта е запазване на сегашните нива на цените на превозните документи в градската и междуселищната мрежа. Според синдикалистите е необходимо и въвеждането на напълно безплатен транспорт за преференциалните категории граждани (пенсионери, ученици, хора с увреждания), като механизъм за социална защита срещу инфлацията.

Енергийна мобилност

От КНСБ настояват и за въвеждане на механизъм за енергийна мобилност в райони без организиран обществен транспорт. Предоставяне на целева компенсация в размер на 0,20 евро (0,40 лв.) за литър гориво (до лимит от 70 литра месечно) за домакинствата в населени места без достъп до транспортна мрежа. Мярката да бъде строго подоходно ориентирана, обхващайки лица с месечен доход до два пъти размера на официалната линия на бедност.

От Конфедерацията настояват още и за подкрепа за транспортния бизнес и ограничаване на инфлационния натиск върху стоките чрез:

Въвеждане на механизъм за директни компенсации за юридически лица, извършващи стопанска дейност, в размер на 0,40 лв. (0,20 евро) на литър гориво.

Диференциране на месечните лимити според капацитета на превозните средства: до 500 литра месечно за лекотоварен автомобил (до 3,5 т.) и до 1000 литра месечно за тежкотоварен МПС (над 3,5 т.).

Таван на надценките

Пакетът от мерки включва още и въвеждане на таван на надценките при търговия с горива, като по отношение на търговците на едро той да е до 10%, докато при търговците на дребно да е до 20%. Целта на мярката е да осигури по-плавната адаптация на българските домакинства и бизнес към шока от променените условия на пазара на горивата в световен мащаб. От КНСБ настояват и за временно намаление на изискванията на българското законодателство по отношение на включването на биогориво (биодобавки) към конвенционалните дизелови горива, като инструмент за бързо намаление на цената на крайния продукт.

Въвеждане на таван на надценките, например от 20%, на хранителните стоки, които са част от малката потребителска кошница – мярка с широкообхватен ефект върху потреблението на всички български домакинства в ситуация на повсеместно нарастване на ценовите равнища в страната, е друго предложение на синдикалистите.

Субсидии

За домакинствата с ниски доходи – изплащане на субсидия за хранителни продукти в размер, равняващ се на двукратната стойност на малката потребителска кошница. Помощта да се отпуска на лица, имащи месечен доход в размер до два пъти линията на бедност, предлагат експертите, както и да се въведе временна забрана за прекъсване на електрозахранването и топлоснабдяването на уязвими домакинства през периода на действие на кризисните мерки, е следващото предложение.

Разсрочване на сметки

Според синдикалистите настоящата ситуация изисква и да се даде възможност за безлихвено разсрочване на сметки за електроенергия и отопление за домакинства, които изпитват временни затруднения и имат доход до два пъти линията на бедност.

Освен това пакетът от мерки включва още и да се гарантира запазване след юли 2026 г. на сегашната базова стойност на електроенергията за бита, определена от КЕВР в размер на 71,6 евро/MWh. За голяма част от българските домакинства и това е трудно поносима цена, поради което настояваме незабавно да започне да се прилага Наредбата за енергийна бедност в подкрепа на енергийно бедните и уязвими лица. В тази връзка, във Фонда за сигурност на енергийната система е необходимо с приоритет да се гарантират средствата, необходими за компенсиране на разликата с пазарните цени на електроенергията за битовите потребители.

Одобряваме промяна на действащия модел за подкрепа на енергоинтензивните предприятия към по-предвидим и своевременен механизъм на компенсации, като това не става за сметка на средствата за подкрепа на бита от ФСЕС, коментират от КНСБ.

За земеделските производители

За земеделските производители се настоява за компенсация при закупуването на торове, изразяваща се в ежемесечно покриване на 20% от стойността на продукта срещу предоставени документи (фактури, документи доказващи плащането – касов бон или платежно от банка, товарителница за фактически извършената доставка) пред Националната агенция по приходите.

Повишаване на настоящата квота на ваучерите за храна – от 818 млн. евро на 1 млрд. евро да се въведе мярка, която да позволи на работодателите да осигурят по-голям обхват, и/или по-голяма стойност на ваучерите за хранителни продукти, предоставяни на работещите.

