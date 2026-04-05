Брутални наводнения в Дагестан: Цели сгради се срутват (ВИДЕА)

05 април 2026, 15:29 часа 1495 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Силните дъждове предизвикаха нова вълна от наводнения в Дагестан. В Махачкала са наводнени участъци от градските улици и района около подстанция "Приморская". Както съобщава "Кавказски възел", в 12 общини в Дагестан е обявено извънредно положение поради наводненията. Според Министерството на извънредните ситуации към 4 април над 1000 жилищни сгради и 1100 градински парцела остават наводнени.

В Махачкала жилищен небостъргач първо се наклони, а след това се срути. Възможно е все още да има хора, заклещени вътре. Жителите на съседните сгради се евакуират спешно. В целия Дагестан е обявено извънредно положение. Една от основните причини за тези опустошителни последствия е широко разпространената корупция в Дагестан. Длъжностни лица са присвоили милиарди, предназначени за изграждане на дренажни системи.

Подробности за щетите

В Дагестан наводненията са нанесли щети на жилищни сгради, уреди, мебели и автомобили. Жителите на Махачкала се оплакват от проблеми с електро- и водоснабдяването, достъпа до транспорт и липсата на връзка със службите за спешна помощ. Дагестан и Чечня са най-тежко засегнати от природното бедствие в Северен Кавказ, според доклада на "Кавказски възел". Нови проливни дъждове са причинили повторно наводняване на улиците в Махачкала и няколко района на Дагестан, съобщи днес ТАСС, цитирайки своя кореспондент.

По-конкретно, наводнени са участъци от федералната магистрала "Кавказ" и пътища в района на Дербент. На пътното платно са се образували дълбоки локви, което затруднява движението, съобщава агенцията.

Видеозапис на наводнена част от градски път в близост до жилищни сгради беше публикуван днес в Telegram канала на адвоката и активиста на движението "Нашият град" Арсен Магомедов. Администрацията на Махачкала потвърди наводнението на този участък в своя канал в Telegram. "Движението е временно блокирано по улица "Петър Първи", на участъка от пътя от парк "Дракон" към града. Това решение беше взето поради наводнение на пътя вследствие на обилни валежи. В този участък се наблюдават значителни натрупвания на вода, което води до затруднения в движението", се посочва в публикацията.

В края на март наводненията в Махачкала доведоха до наводняване на подстанция "Приморская", която снабдява с електроенергия жителите на селището Редукторный и микрорайона Палмира, както и други райони. Кметът на Махачкала Джамбулат Салавов обяви приключването на възстановителните работи в подстанция "Приморская" на 31 март вечерта. На 2 април жителите на Махачкала съобщиха на "Кавказски възел", че електроенергията и водата постепенно се възстановяват в домовете им, въпреки че чешмяната вода е негодна за употреба, а водата се изпомпва много бавно от наводнените улици и дворове.

На всеки пострадал от наводненията в Дагестан е отпусната финансова помощ в размер на 15 600 рубли (около 170 евро).

Яна Баярова
бедствие Наводнение Русия Дагестан дъжд
