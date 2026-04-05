Брутални наводнения в Дагестан: Цели сгради се срутват (ВИДЕА)

Силните дъждове предизвикаха нова вълна от наводнения в Дагестан. В Махачкала са наводнени участъци от градските улици и района около подстанция "Приморская". Както съобщава "Кавказски възел", в 12 общини в Дагестан е обявено извънредно положение поради наводненията. Според Министерството на извънредните ситуации към 4 април над 1000 жилищни сгради и 1100 градински парцела остават наводнени.

Catastrophic flooding in Dagestan: entire buildings collapsing



In Makhachkala, a residential high-rise first sank and then collapsed. People may still be trapped inside.



Residents of nearby buildings are being urgently evacuated. A state of emergency has been declared across… pic.twitter.com/qwo2ttaprZ — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2026

В Махачкала жилищен небостъргач първо се наклони, а след това се срути. Възможно е все още да има хора, заклещени вътре. Жителите на съседните сгради се евакуират спешно. В целия Дагестан е обявено извънредно положение. Една от основните причини за тези опустошителни последствия е широко разпространената корупция в Дагестан. Длъжностни лица са присвоили милиарди, предназначени за изграждане на дренажни системи.

Подробности за щетите

В Дагестан наводненията са нанесли щети на жилищни сгради, уреди, мебели и автомобили. Жителите на Махачкала се оплакват от проблеми с електро- и водоснабдяването, достъпа до транспорт и липсата на връзка със службите за спешна помощ. Дагестан и Чечня са най-тежко засегнати от природното бедствие в Северен Кавказ, според доклада на "Кавказски възел". Нови проливни дъждове са причинили повторно наводняване на улиците в Махачкала и няколко района на Дагестан, съобщи днес ТАСС, цитирайки своя кореспондент.

По-конкретно, наводнени са участъци от федералната магистрала "Кавказ" и пътища в района на Дербент. На пътното платно са се образували дълбоки локви, което затруднява движението, съобщава агенцията.

Dagestan, Russia ❗

🌊🌧️ A new flood in Dagestan! What is known at the moment:



- A three-story house with people collapsed due to eroded soil on Gazoprovodnaya Street in Makhachkala.



- Ajuru Street in Makhachkala is completely under water. People are climbing onto the roofs… https://t.co/Q0hfDN7R6E pic.twitter.com/c7Lh9ydow8 — LX (@LXSummer1) April 5, 2026

Видеозапис на наводнена част от градски път в близост до жилищни сгради беше публикуван днес в Telegram канала на адвоката и активиста на движението "Нашият град" Арсен Магомедов. Администрацията на Махачкала потвърди наводнението на този участък в своя канал в Telegram. "Движението е временно блокирано по улица "Петър Първи", на участъка от пътя от парк "Дракон" към града. Това решение беше взето поради наводнение на пътя вследствие на обилни валежи. В този участък се наблюдават значителни натрупвания на вода, което води до затруднения в движението", се посочва в публикацията.

В края на март наводненията в Махачкала доведоха до наводняване на подстанция "Приморская", която снабдява с електроенергия жителите на селището Редукторный и микрорайона Палмира, както и други райони. Кметът на Махачкала Джамбулат Салавов обяви приключването на възстановителните работи в подстанция "Приморская" на 31 март вечерта. На 2 април жителите на Махачкала съобщиха на "Кавказски възел", че електроенергията и водата постепенно се възстановяват в домовете им, въпреки че чешмяната вода е негодна за употреба, а водата се изпомпва много бавно от наводнените улици и дворове.

На всеки пострадал от наводненията в Дагестан е отпусната финансова помощ в размер на 15 600 рубли (около 170 евро).