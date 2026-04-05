Сериозни притеснения за Киър Стармър заради Кание Уест

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е "дълбоко обезпокоен" от факта, че Кание Уест, известен като Йе, ще бъде хедлайнер на фестивала Wireless в Лондон това лято, съобщи BBC. 48-годишният рапър, който през последните години предизвика остри критики заради антисемитски изказвания, беше обявен като основен изпълнител и в трите дни на фестивала в Северен Лондон.

Стармър подчерта, че решението е взето "въпреки предишните му антисемитски изявления и възхвала на нацизма", и заяви, че антисемитизмът "трябва да бъде категорично отхвърлян навсякъде".

Лидерът на либералдемократите Ед Дейви призова на Уест да бъде забранено влизане във Великобритания, като определи случая като "изключително сериозен". Представители на еврейската общност във Великобритания също настояват Уест да не бъде допускан в страната. От офиса на кмета на Лондон Садик Хан заявиха, че изказванията му са "обидни и не отразяват ценностите на града", но решението е на организаторите.

Забрани, проблеми и едно извинение

Снимка: Getty Images

Миналата година рапърът беше възпрепятстван да влезе в Австралия след песен, прославяща Хитлер.

Уест предизвика скандали с изказвания, в които се определя като нацист, както и с продажба на тениски със свастика. По-късно той се извини за поведението си, включително с платена публикация във "The Wall Street Journal", където заяви, че "не е нацист или антисемит" и обясни действията си с психичното си състояние.

Профилът му в X беше неколкократно блокиран заради обидни публикации, включително такива със символи, съчетаващи свастика и Давидова звезда. Скандалите доведоха и до разрив с Adidas, които заявиха, че не толерират антисемитизъм.

Уест не е изнасял концерт във Великобритания от 2015 г. Фестивалът Wireless ще се проведе между 10 и 12 юли, а организаторите го представят като "музикално пътешествие през най-емблематичните му хитове", предава БГНЕС.