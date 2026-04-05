Прогноза за времето - 6 април 2026 г. (понеделник)

На 6 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 5°. През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, по-съществени над планинските райони, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Отклонения от нормата. Месечна прогноза за времето за април 2026 г.

Слънчево над морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Без валежи в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад, по високите части – предимно от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

