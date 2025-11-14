Бумът на фалшиви 50 лева: Подробности от полицията къде има най-много

Периодът юли - септември, 2025 година, повдигна въпроси предвид отчетени от БНБ 2748 фалшиви 50-толевки точно тогава - информацията беше представена в табличен вид на сайта на банката на 15 октомври. Такова количество е много сериозна аномалия и то за много отчети назад - за сравнение през второто тримесечие в статистиката на БНБ са посочени само 533 фалшиви 50-толевки, а през първото – едва 28! Иначе чак през второто тримесечие на 2023 година съгласно данните от БНБ има нещо подобно - 1155 50-толевки, а преди това такива числа могат да бъдат видени в статистиката чак през първото и второто тримесечие на 2010 година: 2209 и 1061 фалшиви банкноти от 50 лева.

Actualno.com отправи общо 5 въпроса на МВР и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) по темата, предвид сигнали, че фалшиви 50-толевки са се появили в Пазарджик и то точно в периода на предсрочните избори за общински съвет на града. Имаше спекулации, че с такива фалшиви банкноти са купувани гласове. От ГДНП обаче всъщност не потвърждават такова нещо - но дадената информация като отговори не покрива изчерпателно поставените въпроси - Още: Хиляди фалшиви 50 лв., изборите в Пазарджик и купуване на гласове: Въпроси и отговори

Отговорите

От Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" уточняват, че за третото тримесечие на 2025 г, най-много фалшиви банкноти от 50 лв са прокарани в обръщение в областите София, Бургас, Пловдив, Плевен. Най-много фалшиви банкноти са задържани от СДВР, следвани от ОДМВР-Пловдив и ГДГП (Главна дирекция "Гранична полиция"). Няма обаче информация колко точно са прокараните фалшиви банкноти от 50 лв. нито колко точно са заловени, а Пазарджик не е посочен изобщо като област, няма и справка в табличен вид, за каквато помолихме.

Постъпилите сигнали за фалшиви 50-толевки в ГДБОП са 10. Те са подадени от граждани на електронната поща на службата. "Всички се отнасят до предлагане на предполагаемо фалшиви банкноти в интернет пространството или чрез различни мобилни приложения и не касаят реално разпространение на неистински парични знаци. По своята същност съставляват измама - въвеждане в заблуждение на лица с цел имотна облага. По всички постъпили сигнали са извършени проверки и са изпратени на съответната прокуратура за отношение по компетентност. В Главна дирекция "Национална полиция" през третото тримесечие на 2025 година е постъпил 1 сигнал за засечени фалшиви банкноти с номинал 50 лв. от търговска банка. Единични подобни случаи има в областните дирекции в Ловеч и Перник", добавят от ГДНП.

Въпросите и пълнотата на информацията

В следващите редове представяме въпросите, които зададохме на полицията с цел изясняване на ситуацията:

Моля за повече информация в кои области в България са задържани най-много фалшиви банкноти - както от 50 лв., така и други? Коя област е номер едно по разпространение на фалшиви банкноти през третото тримесечие на 2025 година по Ваши данни - 50 лева и изобщо? Разполага ли МВР отделно с данни за брой подадени сигнали за фалшиви банкноти, не само заловени? Ако да - за коя област има най-много сигнали през третото тримесечие на 2025 година? Моля да получа разбивка в табличен вид по области къде са заловени най-много фалшиви банкноти през третото тримесечие на 2025 година. Моля да получа разбивка в табличен вид с броя сигнали за фалшиви банкноти за третото тримесечие на 2025 година.