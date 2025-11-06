Хиляди фалшиви 50 лв., изборите в Пазарджик и купуване на гласове: Въпроси и отговори

2748 фалшиви 50-толевки е отчела БНБ през третото тримесечие на 2025 година. Това съобщи официално Българската народна банка, като информацията беше представена в табличен вид на сайта на банката на 15 октомври. Бърз преглед на останалите данни за фалшиви банкноти и то не само за третото тримесечие на 2025 година определено показва, че това е сериозна аномалия – през второто тримесечие в статистиката на БНБ са посочени само 533 фалшиви 50-толевки, а през първото – едва 28!

Данните поразително правят впечатление заради слухове, на които Actualno.com попадна – че за предсрочните избори за Общински съвет в Пазарджик е имало купуване на гласове с фалшиви 50-толевки. Официално обаче говорителят на ОДМВР – Пазарджик коментира темата така при наше запитване, отправено по телефона на 28 октомври, 2025 година: "Няма сигнали за фалшиви петдесетолевки в последните 2 седмици в ОДМВР - Пазарджик. Нямаме нещо такова при нас. Възможно е да изскочат такива сигнали, но за момента нямаме такива. Явно е необходимо време на хората да се усетят, ако има такива" – Още: Пазарджик с главно "П": ДПС спечели изборите за общински съвет, ПП-ДБ втори, Борисов - далеч назад

БНБ казва: Да каже МВР

Actualno.com изпрати въпроси до БНБ за още информация относно фалшивите банкноти – конкретни наши въпроси касаеха данните къде са "хванати" най-много фалшиви банкноти от 50 лева, коя област в България е номер едно по този показател за третото тримесечие на 2025 година, възможно ли е да получим в табличен вид данни по области за заловените фалшиви банкноти, както и дали отделно има сигнали за фалшификати, без да са заловени, и къде са най-много. Отговорите на БНБ са доста интересни.

Първо, по отношение на сигналите за фалшиви банкноти: "Всички сигнали за разпространение на неистински банкноти и монети се отправят и регистрират от МВР, доколкото БНБ няма компетентност за тяхното разглеждане. В случай че в БНБ постъпят сигнали за разпространение на неистински банкноти или монети, то те също се препращат по компетентност към МВР".

Второ, по отношение на банкноти и монети, за които е установено, че са "неистински или преправени": "Пълните данни за регистрираните неистински банкноти и монети, включително данните на тяхното разпределение по области се предоставят по компетентност в реално време на разследващите органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) по специална процедура. На официалната интернет страница на БНБ се публикуват само статистически данни за регистрираните в отдел "НЦА – Национален център за анализи" към БНБ неистински български банкноти и монети".

В заключение – след като от ОДМВР Пазарджик информацията е, че няма сигнали за фалшиви 50-толевки през последните 2 седмици т.е. точно периодът след изборите за Общински съвет в Пазарджик (втората половина на октомври), а от БНБ препращат да вземем данни от МВР, с които явно и банката разполага, за да може да направи статистиката си за фалшивите банкноти в България въобще (ТУК), отговорите отново търсим в МВР.

