Еврото идва, измамите също: МВР с предупреждение към гражданите

МВР започва поредица от превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г. Началникът на сектор "Измами" в ГДНП гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва да не предоставяме лична и банкова информация - ЕГН, номер на банкова сметка, банкова карта, ПИН код и др. на непознати без значение за какви се представят.

Трябва да бъдем предпазливи при получаване на телефонни обаждания или електронни писма, които привидно са от банки, пощи, полиция или други институции. Подобна комуникация често изисква да споделим или потвърдим лични или банкови данни. В никакъв случай не трябва да го правим.

За да избегнем финансова злоупотреба трябва да прекъснем подобно повикване по телефона, да не отваряме на подобни линкове в електронни писма.

Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно да подадем сигнал на тел. 112 или да посетим най-близката структура на МВР.