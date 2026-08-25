Демерджиев призова съда за бърз финал на делото за загиналите полицаи в Бургас

Четири години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи, които загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ мигранти през България незаконно. Това призова министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на церемония по почитане на паметта на служителите на Първо районно управление – Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев.

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"България не е изпълнила дълга си към тях", каза Демерджиев и призова представителите на съдебната власт да направят всичко необходимо, за да бъде постановен окончателен съдебен акт и делото да приключи.

Министърът припомни, че Атанас Градев и Йордан Илиев са загинали при изпълнение на служебния си дълг в опит да спрат автобуса с незаконни мигранти. По думите му двамата са защитили своите съграждани и държавата, като са жертвали живота си, за да изпълнят докрай задълженията си.

"Тези мъже завинаги ще останат в нашето съзнание, в нашите спомени", заяви Демерджиев. Той каза, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще заема поста министър на вътрешните работи.

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Демерджиев се обърна и към близките на загиналите полицаи, като ги увери, че макар да са загубили членове на семействата си, завинаги остават част от семейството на Министерството на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България.