За Шампионска лига: Левски не спира с трансферите, погна и заместник на Макун

Левски е на върха на вълната, като все още е безгрешен в Първа лига и е само на крачка от класиране в основната фаза на Шампионска лига. "Сините" вече си подригуриха футбол в Европа до януари и ако искат да продължат доброто си представяне на всички фронтове, ще трябва да разширят състава си. Според колегите от "Мач Телеграф", именно върху това работят на "Герена".

Левски е близо до заместник на Кристиан Макун

Левски е все по-близо до осмото си ново попълнение. "Сините" работят върху трансфера на френския централен защитник Етиен Ют. В момента той е без отбор, като последно игра в Льо Авър. Ют е юноша на Троа, минал през младежките формации на Интер, от където осъществява трансфер в Олимпиакос. В началото на 2023 г. преминава в Льо Авър, където играе до края на миналия сезон. Привличането на нов централен защитник може да означава напускане на Кристиан Макун, като именно това беше едно от най-важните условия венецуелецът да бъде продаден.

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Étienne Youté Kinkoué gibi genç temposu iyi https://t.co/tqWDkTNAMu pic.twitter.com/Kxqu3rMMyd — kuzeyin Kralı💙❤️ (@Efsanee61616161) July 14, 2026

Левски търси още един вътрешен халф

Но селекцията на Левски няма да приключи до тук. "Сините" искат да привлекат още един вътрешен полузащинтик, въпреки че наскоро на "Герена" пристигна Марко Груич. Левски вече получи отказ от сръбски клуб, на който предложи 3 милиона евро за халф. "Сините" се пробваха и за една от по-отдавнашните си трансферни цели. Те се разбраха с клуба на полузащитника, но самият футболист не е доволен от офертата на българския шампион. Тази активност на Левски при трансферите показва, че в клуба не смятат да пестят каквито и да било средства и ще се борят на всички фронтове, на които се състезават.

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