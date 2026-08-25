Цените на петрола паднаха след заплахата на САЩ държавите да не търгуват с Иран

Цените на петрола останаха сравнително стабилни в началото на азиатската търговия днес, докато пазарите преценяват ефекта от новите иконоически мерки, обявени от САЩ срещу Иран и подкрепящите го държави, предаде CNBC. Сортът "Брент", който е референтен за Европа, отстъпи 0,09 на сто до 92,09 долара за барел при отварянето на пазарите, а към момента на публикуване на материала цената е дори по-ниска - 91,14 долара. Американският лек суров петрол WTI слезе първо до 85 долара за барел, а после - до 84,03 долара.

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Новите санкции на САЩ, обявени снощи, допринесоха за спада на цените, а за спад в курса на иранската валута – риала – до рекордно ниско ниво спрямо американския долар.

Санкциите на САЩ спрямо Иран

В понеделник министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви разширяване на санкциите, с цел да се прекъсне икономическата жизнена линия на Иран и да се наложи прекратяване на войната между двете страни. Той предупреди държавите, че ще трябва да прекъснат търговските си връзки с Техеран, в противен случай рискуват да бъдат изключени от финансовата система, базирана на долара.

Въпреки това той отказа да посочи кои държави ще бъдат засегнати или да разкрие кога тези санкции ще влязат в сила, като заяви, че вместо това ще им даде време да се съобразят с новата директива.

Макар че министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви в понеделник, че Съединените щати не изключват използването на военна сила срещу Иран, страната се ориентира към по-силен икономически натиск, което според анализаторите разсея опасенията за заплахи за доставките на петрол от Близкия изток поради войната.

„Пазарите, изглежда, оценяват икономическия натиск като по-малко рисков вариант за физическите доставки в сравнение с военните действия, което обяснява защо първоначалната реакция беше цената на петрола да се понижи, а не да скочи нагоре“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM, цитиран от CNBC.

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Въпреки това той предупреди: „Иран все още запазва способността си да реагира чрез прекъсване на морските превози, което продължава да поддържа остатъчна премия в цената на петрола".

Удар по още един петролен танкер

На фона на тези заплахи - във вторник петролен танкер беше ударен от неидентифициран снаряд и изведен от строя на около 9 морски мили (16,7 км) североизточно от Аш Шиша в Оман, съобщиха от Британската служба за морска търговия.

Иран продължава да твърди, че трябва да има контрол над ключовия пролив Ормуз, през който преди началото на войната през февруари обикновено преминаваха товари, равни на около 20 % от световното потребление на петрол. В понеделник страната посочи 45 танкера, които са нарушили правилата ѝ за преминаване през протока, и заплаши с мерки срещу тях, включително конфискация на товарите им.

Прекъсванията в доставките в резултат на американско-израелската война срещу Иран, започнала на 28 февруари, принудиха страните да изчерпят своите търговски и стратегически резерви. Вчера Министерството на енергетиката на Щатите съобщи, че запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ са спаднали с около 3,7 милиона барела до 289,7 милиона барела миналата седмица, което е най-ниското ниво от ноември 1982 г.