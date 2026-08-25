Демерджиев потвърди: Има данни за заглушаване на летателни средства у нас

Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев попитан дали в РВД има записи, които показват заглушаване на летателни средства. ОЩЕ: Прокуратурата иззе техника и джип при разследването на заглушителя

Силовият министър посочи, че собствениците са търговски дружества, но при внимателното им проследяване връзката води до един човек, който се казва Рамзиг Чакърян с прякор Ами. По думите на Демерджиев тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства.

Той обясни и че "дълго време е имало полицейски патрул, който е стоял срещу заведението в "Драгалевци", но "никой не е дръзвал да проверява тези обстоятелства". "Тези времена отминаха", каза министърът.

Премиерът Румен Радев каза вчера, че заглушителят е бил поставен на джип. "Ясен е собственикът му и този на имота там", съобщи той.