Първата ракета на България при дамите ще дебютира на US Open

Българската тинейджърка – Елизара Янева, ще направи своя официален дебют в квалификациите на US Open. 19-годишната пловдивчанка пристигна в Ню Йорк като първа ракета на България в женския тенис. В началото на седмицата тя се изкачи до №166 в световната ранглиста на WTA.

Елизара Янева ще се изправи срещу чехкиня в първия си двубой

Янева ще стартира зад Океана с добре позната и коварна съперничка – 21-годишната чехкиня Луцие Хавличкова (№232 в света). Двубоят между Янева и шампионката на Ролан Гарос при девойките през 2022-ра Хавличкова на Корт 16 носи сериозен заряд за реванш. Двете се срещнаха в края на миналата година на финала на турнир в Търнава, където чехкинята спечели след изключително драматичен тайбрек в третия сет. Тогава българката спаси четири мачбола в дванадесетия гейм, но въпреки това отстъпи с 4:6, 5:3, 6:7(3).

Ако първата ни ракета успее да преодолее Хавличкова, предизвикателствата пред нея ще станат още по-големи. Квалификациите на US Open изискват три последователни победи, а във втория кръг ще я очаква победителката от мача между поставената под №2 в квалификациите Моюка Учиджима или опитната словенка Полона Херцог (бивша №35 в света). Потенциални съпернички на Янева за влизане в основната схема са Ноа Хибино, Сара Сорибес Тормо, Нома Ноа Акугуе и Дженей Престън.

Дори и самото участие в тази фаза обаче е сериозен успех, като всеки тенисист в пресявките си гарантира минимум 32 000 долара от наградния фонд.

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