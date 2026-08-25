Стартира системата "бонус-малус": Как ще се промени "Гражданска отговорност"

След над 10 години дебати и два неуспешни опита системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност за автомобилистите“ влиза в сила. Днес (25 август) са обнародвани и влизат в сила съответните изменения и допълнения в Наредба № 49 за задължителното застраховане по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и в Наредба № 54 за регистрите на Гаранционния фонд, приета от Комисията за финансов надзор, Министъра на вътрешните работи и Министъра на транспорта и съобщенията.

Това е решителната крачка преди старта на системата „бонус-малус“ в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно.

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Системата „бонус-малус“ е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответният автомобилист.

Целта е застрахователите да получат пълна и точна информация, удостоверена от Гаранционния фонд, с която да оценяват адекватно поетия риск по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите във всеки конкретен случай.

Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска премия, от тези с лоша история на щетите. Политиката по оценка на историята на застрахователните претенции е елемент от системата на управление на риска на всеки отделен застраховател. Всеки един от тях е длъжен да публикува политиката на сайта си.

Отчитане на всички заведени претенции

За да функционира правилно системата „бонус-малус“, застрахователите вече ще бъдат длъжни да вписват в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции в регистъра на Гаранционния фонд, аналогично на вписването на застрахователните полици. Това трябва да се случва едновременно с регистрацията на претенцията в информационната система на застрахователя.

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Нормативната уредба урежда право на автоматичен достъп на застрахователите до регистъра на застрахователните претенции в Информационния център на Гаранционния фонд. Предвижда се и забрана за изискване на удостоверения на хартиен носител, доколкото застрахователите ще разполагат с електронен и безплатен служебен достъп до цялата необходима информация за историята на щетите във всеки конкретен случай.

Гаранционният фонд ще предоставя на застрахователите вътрешна електронна административна услуга за извличане на данни от регистъра на предявените и изплатени застрахователни претенции. Заявката съдържа идентификатор на собственика на превозното средство и идентификационен номер на превозно средство (VIN) / номер на рама и регистрационен номер на превозното средство. По тези данни се извлича номерът на застрахователните полици, въз основа на които се извличат данните от регистъра на предявените и изплатени застрахователни претенции. Резултатът от заявката включва данните, които се включват в удостоверението за застрахователни претенции, за последните 5 години, включително и данни за размера на предявените и изплатени застрахователни претенции.

Оценка на ползвателя на автомобила

За да се избегне „изтриването“ на историята на претенциите чрез формално прехвърляне на собствеността върху превозното средство (например, между свързани лица или при лизинг на автомобил), са предвидени специални изисквания. Гаранционният фонд ще предоставя информация за щетите, включително и в случаи на промяна на собствеността върху превозното средство, ако преди нея застраховащият е бил собственик, ползвател по талон, приобретател или обичаен водач, който е сключвал предходен договор за същото превозно средство. По този начин историята на щетите ще следва реалния ползвател на автомобила.

Друго важно изменение е, че всеки водач, застраховащ или собственик на превозно средство може да поиска издаването на удостоверение за застрахователни претенции. Предвидено е то да се издава централизирано, чрез системата на Гаранционния фонд съгласно образеца по Регламент (ЕС) 2024/1855 на Европейската комисия. Предвидено е удостоверението да съдържа и допълнителна информация: относно местоположението на пътнотранспортното произшествие; за вида на причинените щети (имуществени или неимуществени); данни за претенциите, предявени пред Гаранционния фонд за вреди, причинени при използване на превозното средство, когато е било незастраховано; данни за причинителя на пътнотранспортното произшествие, включително когато е причинено при използване на незастраховано превозно средство; както и данни за собственика (собствениците), ползвателя и обичайния водач на превозното средство.

Уреден е начинът за подаване на заявлението – на адреса на управление на Гаранционния фонд; чрез системата за сигурно електронно връчване, подписано с КЕП или ПИК на НАП, на интернет страницата на Гаранционния фонд, подписано с КЕП или в офис на застрахователя в това число на застрахователен агент на хартиен носител.

С оглед осигуряване възможността за проверка на удостоверението, е предвидено изискване към Гаранционния фонд да включи уникален машинно четим код (QR код), който да позволява достъп до удостоверението на електронната страница на Гаранционния фонд, където да се съхранява архив на издадените удостоверения за срок от една година.

Достъп на застрахователите до катастрофите

За противодействието на застрахователните измами, всеки застраховател, предлагащ задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "Каско" на превозно средство в Република България, получава право на достъп до данни от регистъра на Гаранционния фонд на пътнотранспортните произшествия, настъпили на територията на страната и за участниците в тях. Тези данни включват информация за причинителя, данни за съпричиняване, детайли за свидетелството за управление и снимки, когато са налични.

Освен това компаниите ще имат достъп до следните данни от регистъра на заведените и изплатените претенции: дата и място на застрахователното събитие; държава на застрахователното събитие; тип на събитието; вид на вредите; увреден обект; увредено лице; застраховател; данни за предявени претенции от застраховател по застраховка "Каско" на превозно средство, за които е поставен флаг за регрес. С оглед на защитата на личните данни, достъпът ще се разрешава само по конкретна заявка, във връзка с вече предявена претенция. Данните за новите претенции ще бъдат актуализирани в реално време в регистъра на Гаранционния фонд.

Предвиден е свободен и безплатен публичен достъп до следните регистри на Гаранционния фонд: регистър на застрахователите, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите; регистър на представителите за уреждане на претенции; регистър на превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници в Република България; регистър на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в Република България.

Гаранции за непрекъсваемост

Предвиден е и алтернативен механизъм за издаване на застрахователни полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в случай на настъпила обективна невъзможност (например, при технически срив) на Гаранционния фонд. В този случай КФН ще може да разпореди на застрахователите временно да генерират полици и ценови предложения въз основа на информацията в техните собствени системи. Това гарантира, че процесът по сключване на застраховки няма да бъде блокиран заради обективна невъзможност на системите на Гаранционния фонд.

Влезлите в сила изменения и допълнения в посочените наредби довършват цялостната нормативна уредба на автомобилното застраховане в съответствие с последните изменения на Моторната директива и създават условия за по-справедливо определяне на застрахователните премии по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като се гарантира както финансовата стабилност на застрахователите, така и правата на ползвателите на застрахователни услуги.