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Еврото се стабилизира малко под месечния връх

25 август 2026, 12:00 часа 493 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Еврото се стабилизира малко под месечния връх

Откакто на 17 август еврото регистрира най-високо равнище за последния месец спрямо долара, то смени няколко пъти посоката и на 20 август стигна още по-високи стойности, които не са били наблюдавани от 13 май. Единната европейска валута се качи над психологическата граница от 1,17, но от 21 август насам се движи под нея и постепенно намалява стойността си спрямо американската валута, макар и не в резки мащаби.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 25 август, за 1,1665 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е само с 0,03% над последното отчетено ниво в понеделник и е горе-долу на равнището, на което валутата се движеше през изминалия ден.

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Европейската централна банка определи на 24 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1664 щатски долара спрямо 1,1699 на 21 август.

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Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 20 август - 1,1706 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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