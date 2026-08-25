tbi bank назначи Костин Минковичи за изпълнителен директор и главен директор Риск

tbi bank продължава да надгражда лидерския си екип след придобиването от американския глобален инвеститор Advent.

Банката обяви Костин Минковичи за изпълнителен директор и главен директор Риск (CRO). Това е поредният случай, в който Advent назначава ръководител от досегашния екип на tbi bank. Костин е част от мениджмънта на банката от 2019 г., като преди това заемаше длъжността старши вицепрезидент Кредитен риск. Както досега, той ще продължи да бъде и член на Управителния съвет.

Костин притежава над 23 години опит в сектора на финансовите услуги, като е заемал висши ръководни длъжности в редица институции. Експертните му познания са насочени към подкрепата на устойчив растеж чрез стриктно управление на риска, оперативна ефективност и създаване на реална стойност за клиентите и партньорите на tbi bank.