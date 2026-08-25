В Африка: Офертата на Левски не задоволява халф от Русия, играл с нов на "Герена"

Левски продължава да действа с пълна сила на трансферния пазар, въпреки че вече привлече доста футболсити, които се представят на високо ниво. "Сините" си гарантираха футбол в Европа поне до януари, а ако се класират в Шампионска лига, нивото ще бъде много високо. Според различни източници, на "Герена" търсят още един централен защитник, вътрешен халф и флангови футболист. Но според алжирския журналист Саамир Кабуче, една от трансферните цели на Левски не е доволна от това, което "сините" предлагат.

Хусем Мрезиг не е доволен от офертата на Левски

От известно време е ясно, че Левски следи алжирския дефанзивен халф Хусем Мрезиг от руския елитен Динамо Махачкала. Националът на "пустинните лисици" е готов да напусне настоящия си отбор, но не е доволен от офертите, които са му предложени. До момента два клуба са поискали да го привлекат - Левски и Балтика. Но Мрезиг не е доволен от това, което ще получи и в двата отбора и иска да премине в клуб от по-високо ниво.

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Мрезиг е играл с Мехди Мубарик

За Левски Хусем Мрезиг няма да е първото попълнение от руски клуб през настоящия трансферен прозорец. "Сините" привлякоха Мехди Мубарик от Ал Аин, но през последния сезон той игра именно за Динамо Махачкала. Мрезиг е в клуба от лятото на 2024 г., като на сметката си има записани 69 мача, в които е вкарал 5 гола и е направил 5 асистенции. Той е и национал на Алжир, като играя за "пустинните лисици" от 2021 г., когтао спечели и Арабската купа.

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