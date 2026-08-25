Въздушната тревога в Румъния стана ежедневие: Пореден дрон навлезе във въздушното й пространство

Въздушната тревога в Румъния последния месец стана ежедневие. След поредица от дронове последните дни, системата за радарно наблюдение на Министерството на националната отбрана на страната е засекла във вторник сутринта въздушна цел на около 4 километра източно от Вълкове, в близост до границата с Украйна, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации относно установяването на мерки за предупреждаване на населението в северната част на окръг Тулча, който е изпратил RO-Alert.

Два самолета F-18 на испанските Въздушно-космически сили, от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“, издигнати от земята, за да наблюдават ситуацията.

Случаите на дронове в румънското въздушно пространство

напоследък зачестиха. Само вчера беше засечен дрон в Румъния близо до границата с Молдова. Около 6.00 ч. в понеделник радарната система за наблюдение на румънското военно министерство е засякла периодични сигнали във въздушното пространство на Република Молдова, в района на Кахул, като единият от тях по-късно се е появил в района на Търгу Бужор, окръг Галац. Миналата седмица имаше случай на руски дрон близо до газов проект на Румъния в Черно море. Морският дрон е бил натоварен с експлозиви, и е бил унищожен от румънската армия с бордовото оръдие на самолет F-16 в района на платформата Neptun Deep в Черно море. ОЩЕ: Дрон над Румъния е щял да направи голяма беля: Пореден случай в Черно море