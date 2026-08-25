Стоян Колев скочи от прозорец и избяга от домашния арест

Тиктокърът и инфлуенсър Стоян Колев, който е под домашен арест в жилището си в бургаския квартал "Славейков", е избягал. От полицията в Бургас потвърдиха, че го издирват.

Бягството е станало около 15:20 часа вчера (24 август), като по информация на полицията Колев дори е излъчвал случващото се на живо в социалните мрежи.

Полицията засякла нарушение на гривната

По-рано през деня служителите на МВР получили сигнал, че Колев е извън разрешения обсег на електронната си гривна. Полицаи посетили дома му и го отвели за кратко в районното управление, за да бъде проверено устройството, след което го върнали обратно. Още: Съдът пусна под домашен арест тиктокъра Стоян Колев

Малко по-късно гривната отново подала сигнал.

Когато полицаите пристигнали на адреса, Колев вече се движел по стълбите. Стигнал до прозорец на междуетажното пространство, скочил от него по шорти и побягнал към спирка на бул. "Стефан Стамболов", която се намира в близост до Второ районно управление.

От МВР Бургас съобщиха, че са предприети оперативно-издирвателни действия за установяването и задържането му.

Приятелите му: Има нужда от спешно лечение

Пред местен сайт приятели на Колев заявяват, че през последните месеци психическото му състояние се е влошило.

"От известно време Стоян не е на себе си, домашният арест съвсем го съсипа психически. Човек с диагноза е оставен затворен, това не е нормално. Има нужда от лекар и спешно лечение", твърдят те.

По думите им непознати са звънели на вратата му посред нощ, а около дома му са летели дронове, което допълнително влошавало състоянието му.

Малко преди бягството полицията отново посетила адреса заради нарушение на ограниченията. По информация на местни медии тогава Колев бил в състояние, в което трудно можело да се комуникира с него.

За какво е подсъдим Колев

39-годишният инфлуенсър е предаден на съд на 12 август за няколко деяния, извършени в условията на продължавано престъпление.

Едното обвинение е за случай от 16 юни, когато на автомагистрала "Тракия" в районите на София и Пазарджик той е шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал опасно други автомобили, присветвал с фарове и размахвал въздушна пушка. Още: Стоян Колев с две обвинения, арестът му е удължен

Другото деяние е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик. Според обвинението, след като съдът му е определил постоянен арест, Колев е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Той е предаден на съд и за управление на автомобил след употреба на кокаин, установена с химикотоксикологично изследване.

Издирването му продължава.