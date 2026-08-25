Официално: Принц Хари напуска управителния съвет на организацията "Африкански паркове"

Британският принц Хари напуска управителния съвет на неправителствената организация "Африкански паркове" (African Parks), която управлява защитени територии от Чад до Зимбабве, в партньорство с властите на 13 държави, съобщи АП.

Принц Хари, който миналата седмица обяви, че със семейството му се завръщат да живеят във Великобритания, напусна Съвета на попечителите след 10 години служба в организацията. Новината беше потвърдена вчера от говорител на принца.

Още: След новината за завръщането на принц Хари и Меган на Острова: 5 важни въпроса

Повече за оттеглянето на принца

В официално изявление от организацията "Африкански паркове" посочват, че оттеглянето на принца е част от "обновяване на управлението". В рамките на тези промени към Съвета ще се присъединят съдия от Върховния съд на Кения и президентът на Алианса за зелена революция в Африка (AGRA), който подпомага малките фермери на континента. Промените влизат в сила от 30 септември.

Още: Великобритания унижи Меган Маркъл пред целия свят

Оттеглянето на Хари става четири месеца, след като правозащитната организация "Сървайвъл интернешънъл" (Survival International) го призова да подаде оставка заради обвинения в нарушения на човешките права, извършени от патрули на "Африкански паркове". Преди това, през март 2025 г., принцът напусна и съоснованата от него благотворителна организация за борба с бедността и СПИН в Южна Африка – "Сентебале" (Sentebale), след разрив в отношенията с нейния председател.

"Изразяваме благодарност към всички членове на управителния съвет, които доброволно посвещават времето си в подкрепа на нашата мисия за опазване на природата - и по-специално на херцога на Съсекс за неговата десетгодишна всеотдайна служба в "Африкански паркове", каза председателят на Съвета Вас Нарасимхан.

Хари и съпругата му Меган се отказаха от кралските си задължения, когато се преместиха в САЩ. Те няма да се връщат към официалните си ангажименти към короната и се очаква да живеят в извънкралска резиденция край Лондон.

Източник: БТА