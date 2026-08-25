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"Иран проведе хибридна операция": Военният министър обвини български политици в синхрон с Техеран

25 август 2026, 11:24 часа 1067 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
"Иран проведе хибридна операция": Военният министър обвини български политици в синхрон с Техеран

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви пред медиите, че Иран е провел много добра хибридна операция срещу България и обвини, че за съжаление тази операция е била подпомагана от български политици. Най-вероятно българският министър визира критиките на някои опозиционни партии за самолетите в Безмер, но той не уточни кои точно български политици има предвид. 

"Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи", заяви военният министър пред журналисти в парламента.  

Той коментира още, че американските самолети от Безмер са си заминали, както е било планирано. "Има темп на операцията и този темп на операцията", добави още той. 

Предупрежденията на Иран

Въпреки че американските самолети напуснаха Безмер - Иран предупреди България заради временното им разполагане, като заяви, че предоставянето на военна инфраструктура за действия срещу Техеран би било разглеждано като участие в агресията.

Позицията беше изразена от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи по време на седмичния му брифинг, съобщават иранската държавна агенция ИРНА и "Ал-Джазира".

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Техеран заяви още, че няма проблем с българския народ, но приема като сериозен въпрос предоставянето на територия, бази или военна инфраструктура за действия срещу Иран. ОЩЕ: Иран пак размаха пръст и обяви: Чухме, че американските самолети са напуснали България (ВИДЕО)

Какво е хибридна операция?

Терминът хибридна операция във военното дело и политиката означава комбиниране на конвенционални, кибернетични и информационни средства за дезинформация.

Според НАТО целта на една хибридна операция е да предизвика вътрешно разделение, дестабилизация на демократичните институции и посяване на съмнение и несигурност в съзнанието на населението на набелязаната държава. ОЩЕ: Бивш военен разби властта на Радев за заплахата от Иран: Защо не обясняват за защитата ни, ПБ е руски проект

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Димитър Стоянов Безмер хибридна атака война Иран
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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