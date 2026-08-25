Хиляди се събраха на молитва за дъжд на фона на горските пожари

В XXI век явно светът все още се надява повече на молитви отколкото на други средства. 3000 души се стекоха на специална молитва за дъжд на фона на мащабните горски пожари, които мъчат индонезийската провинция Южна Суматра. След продължителния сух период пожари обхванаха страната, като според последните сателитни данни на Министерството на околната среда само в провинция Южна Суматра е имало над 1400 огнища. Данните на Министерството на горите показват, че през юли в островната държава са изгорели близо 940 кв. км площ, включително повече от 20 кв. км в Южна Суматра, , предаде Асошиейтед прес.

"Направихме всичко възможно и работихме в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни", заяви губернаторът на Южна Суматра, признавайки, че и той вече се моли за дъжд. По думите му, молитвата допълва предприетите мерки за овладяване на пожарите и същевременно обединява местната общност. "Като хора на вярата, ние също се молим на Бог да изпрати дъжд, за да може да се върнем към нормален живот", каза той.

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Според Националната агенция за управление при бедствия и аварии пожарите са свързани със засилването на явлението "Ел Ниньо". Отделно полицията е арестувала 72 души, заподозрени във връзка с предизвикването на някои от пожарите. Разследват се и четири компании за изгарянето на растителност за разчистване на земеделски земи.

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